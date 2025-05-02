عراقجي: تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا يعود لأسباب لوجستية وفنية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ان تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع امريكا يعود لأسباب لوجستية وفنية.

وقال عراقجي في حديث له الجمعة “إننا أكثر تصميما من أي وقت مضى على التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن”، واضاف ان “الخطوط الحمراء الإيرانية في المفاوضات محددة وواضحة تماما وتم إبلاغ الجانب الأمريكي بها”.

وفيما يتعلق بمدة المفاوضات، قال عراقجي “لم نضع جدولا زمنيا محددا، لكن من الطبيعي أننا لا نرغب إطلاقا في مفاوضات تآكلية استنزافية، ولا نبحث عن إضاعة الوقت. ونشعر أن الطرف الآخر لديه نفس الدافع ايضا”.

وكان المتحدثُ باسمِ الخارجيةِ الايرانية اسماعيل بقائي اعلن ان “موعدَ اقامةِ الجولةِ التاليةِ من المحادثاتِ غيرِ المباشرةِ بينَ ايرانَ وأمريكا التي كانت مقررةً السبتَ المقبلَ في روما قد تَغير”، واضاف ان “إرجاءَ المحاثاتِ تمَ باقتراحٍ من وزيرِ خارجيةِ سلطنةِ عمان على ان يتمَ لاحقاً الاعلانُ عن الموعدِ الجديد”.

المصدر: قناة المنار