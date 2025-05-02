الامين العام لحزب الله لمجلة اقتدار: سنعمل على مواجهة التحديات باستمرارية المقاومة كمشروع تحريري – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2025 - 21:42

الامين العام لحزب الله لمجلة اقتدار: سنعمل على مواجهة التحديات باستمرارية المقاومة كمشروع تحريري

منذ 9 mins 2 May، 2025
اقتدار
لبنان

أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في حوار مع مجلة اقتدار أن حزب الله سيعمل على مواجهة التحديات باستمرارية المقاومة كمشروع تحريري، ورفض كل أشكال الاحتلال والتوطين والتطبيع”.

وشدد سماحته خلال حوار أجرته مجلة اقتدار في عددها الأول،على التعاون مع الشركاء من القوى والأحزاب والطوائف لنهضة البلد اقتصاديا، وإعمار ما دمرته إسرائيل، وإعادة أموال المودعين، ومواجهة الفساد والمفسدين، وسيادة دولة القانون.

وأكد الشيخ قاسم أن” التطبيع بين الكيان الإسرائيلي والأنظمة العربية بالخصوص هدفه إلغاء القضية الفلسطينية، وأن لبنان سيكون مستهدفا لضرب مقاومته”.

المصدر: قناة المنار

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