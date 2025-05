واشنطن توافق على بيع صواريخ بـ3.5 مليار دولار للرياض

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إمكانية بيع صواريخ للسعودية مقابل 3,5 مليار دولار. وأوضحت وزارة الحرب الأميركية، في بيانٍ أمس، أنّ “وزارة الخارجية أقرّت إمكانية بيع صواريخ جو-جو من طراز (إيه.آي.أم-120سي-8) المتطورة متوسطة المدى للسعودية بالإضافة إلى وسائل الدعم ذات الصلة مقابل 3.5 مليار دولار”.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لـ”لبنتاغون”، الكونغرس أمس الجمعة، بإمكانية إتمام هذه الصفقة. ورغم موافقة الخارجية الأميركية فإنّ الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد أو انتهاء المفاوضات.

وذكر “البنتاغون” أنّ المتعاقد الرئيسي للصفقة هو شركة “آر.تي.أكس كورب”. وتستعد الولايات المتحدة لتقديم حزمة أسلحة للسعودية بقيمة تزيد عن 100 مليار دولار خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة هذا الشهر.

وطلبت السعودية ألف صاروخ جو-جو متطور متوسط المدى و50 وحدة توجيه لهذه الصواريخ ومعدات أخرى تشمل قطع غيار وحاويات صواريخ وخدمات للدعم اللوجستي.

يُذكر أنه في وقت سابق، كشفت ستة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أنّ الولايات المتحدة تستعد لعرض حزمة من صفقات الأسلحة على السعودية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار. وأشارت المصادر إلى أنّ العرض من المقرر إعلانه خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة في أيار/مايو.

