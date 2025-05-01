شهيدان ومصابون إثر غارتين إسرائيليتين استهدفتا ميس الجبل جنوبي لبنان

استُشهد مواطنان لبنانيان، وأُصيب ثلاثة أشخاص، بينهم سوري، جراء غارتين منفصلتين نفذتهما مسيّرات إسرائيلية استهدفتا سيارتين في بلدة ميس الجبل، جنوب لبنان.

غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي ميس الجبل وبليدا…#السيادة pic.twitter.com/bn040rLdhW — فاطمة فتوني | Fatima ftouni (@ftounifatima) May 1, 2025

وفي أحدث حصيلة رسمية للخروقات والاعتداءات الإسرائيلية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي وحتى صباح أمس، بلغ عدد الخروقات البرية ألفاً وخمسمئة وثمانية (1508) خروقات، والخروقات الجوية ألفاً وأربعمئة وستين (1460) خرقاً، فيما سُجّل ثلاثة وسبعون (73) خرقاً بحرياً، ليبلغ المجموع ثلاثة آلاف وواحداً وأربعين (3041) خرقاً وعدواناً.

أما عدد الشهداء فبلغ مئة وخمسين (150) شهيداً، فيما بلغ عدد الجرحى ثلاثمئة وستةً وأربعين (346) جريحاً.

المصدر: موقع المنار