“المجلس الاعلى للدفاع” رفع توصية للحكومة بتحذير حماس من استخدام لبنان كمنصة للمس بأمنه القومي

قرر “المجلس الأعلى للدفاع” في لبنان رفع توصية الى مجلس الوزراء تتضمن “تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالامن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية”.

موقف المجلس جاء خلال اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والقيادات الامنية والقضائية المعنية.

وأخذ المجلس علماً بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع القادم بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية اطلاق الصواريخ في 22 و28 آذار/مارس 2025 وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة، وأبقى المجلس على مقرراته سرّية تنفيذاً للقانون.

وخلال الاجتماع، تحدث عون حيث شدد على “أهمية إرساء الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على أراضيها لما له من انعكاسات إيجابية على الأصعدة كافة بالاستناد إلى وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة”، وطلب “من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة لحسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية إنطلاقاً من نظامنا الديمقراطي وفي إطار تداول السلطة والتشديد على أهمية أن تجري هذه الانتخابات بشفافية بحيث يتنافس المرشحون بدمقراطية وينتخب المواطنون حسب ضميرهم وواجبهم الوطني دون أي تأثيرات مهما كان نوعها لأن العمل البلدي هو إنمائي بإمتياز”.

بدوره، شدد سلام على “أهمية إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري والديموقراطي بعد تسع سنوات”، واكد على “حيادية الحكومة وأجهزتها”، وأشار الى انه “واثق من حرفية إدارة الانتخابات مما سينعكس على مصداقيتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام