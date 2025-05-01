الرئيس عون اختتم زيارته الى الامارات.. لرفع التمثيل الدبلوماسي وتسهيل حركة التنقل بين البلدين

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون حرصه على ترسيخ العلاقات الثنائية مع الإمارات، مثمنا “مواقفها الداعمة للبنان وشعبه”، فيما اكد رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان على دعم بلاده لأمن واستقرار وسيادة لبنان”.

واختتم ون زيارته إلى أبو ظبي الخميس بجولة في جامع الشيخ زايد الكبير، حيث تنقّل في أرجائه ودوّن كلمة في السجل الذهبي.

ووفق بيان مشترك صدر بعد المباحثات بين عون وبن زايد، اتفق الجانبان على “اطلاع لبنان على التجارب الناجحة للإمارات في مجال تطوير الأداء الحكومي وتنمية ممارسات الأداء والتميز المؤسسي، بالإضافة إلى السماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة التنقل بين البلدين”، وعبرا عن “تطلعهما إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي”، كما اتفقا على “إنشاء مجلس أعمال مشترك وقيام صندوق أبوظبي للتنمية بإرسال وفد إلى لبنان لبحث وتقييم مشاريع التعاون المشترك المتاحة”.

وفي ختام زيارته، وجه عون إلى الرئيس الإماراتي برقية جاء فيها: “أتقدّم إليكم بجزيل الشكر على الحفاوة البالغة التي لقيتها خلال زيارتي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي عكست عمق محبتكم للبنان وشعبه، سواء المقيم في وطنه أو المنتشر في ربوعكم الزاهرة”، وأضاف “لقد كانت محادثاتنا مثمرة وإيجابية، والمواقف التي أطلعتموني عليها، إلى جانب الخطوات العملية التي تعتزمون اتخاذها، تركت أثراً عميقاً في نفسي، وسيكون لها، عند تنفيذها، انعكاسات إيجابية تصبّ في مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين”.

من جهة ثانية، وجّه رئيس الجمهورية تحية إلى عمّال لبنان بمناسبة عيد العمّال العالمي، وقال “بقيتم، رغم كل الظروف، أوفياء ومتشبّثين بالأمل بغدٍ أفضل”، مؤكدا أن “الدولة ملتزمة بحماية حقوق العمّال وتحسين ظروفهم، والإصلاحات الجارية تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية”، وتابع “مهما طالت الأزمة الحالية، فإنها إلى زوال، وسنخرج منها أكثر قوّة وصلابة، لنواصل بناء لبنان الغد”.

المصدر: جريدة الاخبار