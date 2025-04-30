قطار الانتخابات البلدية ينطلق الأحد.. ماذا يقول مسؤول العمل البلدي في حزب الله في جبل لبنان عن الاستحقاق؟

تنطلق يوم الأحد 4-5-2025 الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان، حيث تُجرى المرحلة الأولى منها في محافظة جبل لبنان بكافة أقضيتها: جبيل، كسروان، المتن الشمالي، بعبدا، عاليه، والشوف، على أن تستكمل خلال شهر أيار/مايو المقبل باقي الجولات في بقية المحافظات، وتُجرى تباعًا في: لبنان الشمالي وعكار بتاريخ 11-5-2025، وفي بيروت، البقاع وبعلبك – الهرمل بتاريخ 18-5-2025، وفي لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ 24-5-2025.

وقد أقفل باب سحب الترشيحات في محافظة جبل لبنان عند منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، بعد أن حسمت بعض البلديات نجاح لوائحها بالتزكية، بينما غالبية البلديات تشهد منافسات محتدمة ومعركة حامية في العديد من البلديات، حيث تتداخل الدوافع العائلية والمناطقية مع الأبعاد الحزبية والطائفية.

وفي خضم هذا الزحام الانتخابي البلدي والاختياري، تنشط الماكينة الانتخابية لحزب الله التي تعمل بالتعاون مع ماكينة حركة أمل تحت شعار موحد هو “وفاء وتنمية”، وهو شعار يحمل في طياته معانٍ عديدة تتركز في الوفاء لنهج المقاومة وشعبها وبيئتها، خاصة بعد العدوان الصهيوني الغاشم الذي تعرض له لبنان في عام 2024، وتأكيد الثنائي الوطني على الحضور الفاعل في مختلف الساحات لتحمل المسؤولية في خدمة الناس وتنمية القرى والمدن بدون كلل أو تعب.

وفيما يتعلق بالتحضيرات التي تقوم بها الماكينة الانتخابية لحزب الله في محافظة جبل لبنان والخطوط العريضة للعمل عشية انطلاق العملية الانتخابية، قال “مدير العمل البلدي في منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله” سامر قبلان إن “السياسات العامة للانتخابات البلدية والاختيارية تنطلق من العناوين التي حددها سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، وهي: أن نحرص على وحدة القرية والمدينة وجو التفاهم والتعاون، تطوير مبدأ المشاركة ومراعاة تمثيل العائلات والقوى السياسية، تقوية العمل الجماعي، وتطوير الأداء الإداري من أجل رفع مستوى التنمية، الكفاءة، النزاهة، التجانس على المستوى السياسي العام والدعوة للإقبال الكثيف على الانتخابات البلدية والاختيارية”.

وقال قبلان في حديث خاص لموقع قناة المنار الإلكتروني “العمل متواصل مع الأخوة في حركة أمل بناءً على الاتفاق القائم منذ العام 2010، والذي جرى الاتفاق عليه بين السيد الشهيد حسن نصر الله والرئيس نبيه بري”، وتابع “اليوم نعمل للوصول إلى أفضل اللوائح في مختلف القرى والبلدات بهدف تجنيبها الخلافات، وأيضًا للحفاظ على الاستقرار والعمل على إيصال فريق عمل متجانس يضم أكبر شريحة ممكنة من الكفاءات من أبناء المناطق”. ولفت إلى أن “العمل على الوصول إلى لوائح بالتزكية يجري حيث يمكن ذلك”، وأكد أنه “خلال ساعات سيتم الإعلان عن لوائح الوفاء والتنمية في جبل لبنان”.

وأشار قبلان إلى أن “هناك قرى وبلدات ترك الخيار فيها للعائلات بدون أي تدخل حزبي، علمًا أن الانتخابات البلدية بطابعها الأساسي هي معيار عائلي إنمائي”، واوضح ان “التفاعل من الناس كبير جراء الثقة العالية بحزب الله وحركة امل”، وأكد “التواصل والعمل والتحالف مع الجهات والأحزاب الأخرى مثل التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق في بعض المناطق”، وأوضح أن “هناك تنافسًا لحزب الله على مقعد بلدي ومختار في برج حمود، وأيضًا مختار في سن الفيل، بالإضافة إلى بلدية مجدل ترشيش في قضاء المتن”، ولفت الى انه “تم إعلان فوز بلديتي المعيصرة والحصين بالتزكية”، يذكر انه تم إعلان فوز بلدية برج البراجنة بالتزكية أيضا.

وشدد قبلان على أن “حزب الله ينطلق مع الأخوة في حركة أمل من الشعار المرفوع للانتخابات أي وفاء وتنمية”، وأكد أن “حزب الله كما أكد مؤخرًا الشيخ نعيم قاسم، الخدمة عنده أصل وليست مسألة مرحلية قبل أو خلال فترة الانتخابات البلدية أو النيابية”، وذكّر أن “الحزب دائمًا كان إلى جانب بيئته وأهله والبلديات حتى في أصعب الظروف الاقتصادية التي مر بها لبنان خلال السنوات الماضية”.

وأكد قبلان أن “خدمات العمل البلدي في حزب الله قائمة دائمًا، سواء على مستوى التأهيل والتدريب أو على مستوى تقديم المشورة والرأي الهندسي والقانوني، وغيرها من المسائل خاصة ما يتعلق بدعم البلديات بالمحروقات، وتنظيف الطرقات، ودعم الموظفين بشتى الوسائل الممكنة”، ولفت إلى أنه “أحيانًا قد نجد بعض الصعوبات خاصة لجهة عدم القدرة على إدخال جميع المرشحين في لائحة واحدة، لكن المهم الحفاظ على وحدة القرية أو البلدة وتأمين الاستقرار والتجانس”.

يبقى العمل البلدي والاختياري، بصفته أحد أبرز صور اللامركزية الجغرافية أو الإقليمية، من العوامل المهمة لتحقيق إنماء المدن والقرى، خاصة أنه يتم بقدرات أبناء المنطقة نفسها، ما يشجع الأشخاص أكثر على خوض تجربة التنافس لخدمة منطقتهم وتقديم الجهد المضاعف في سبيل ذلك، وهذا كله يجب أن يصب بالدرجة الأولى في خدمة الشأن العام بعيدا عن المصالح الذاتية والخاصة.

المصدر: موقع المنار