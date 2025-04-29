سرايا القدس تعرض مشاهد لاستهداف منزل يتحصن فيه جنود إسرائيليون شرقي غزة

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يوم الثلاثاء، مشاهد لاستهدافها منزلًا كان يتحصن فيه جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة.

ويُظهر الفيديو استهداف المنزل بصاروخ من طراز “107”، وإصابته بشكل مباشر في حي التفاح، شرقي المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 52,365 مواطنًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 117,905 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

المصدر: مواقع