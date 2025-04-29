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April 29 2025 - 21:14

سرايا القدس تعرض مشاهد لاستهداف منزل يتحصن فيه جنود إسرائيليون شرقي غزة

منذ 18 mins 29 April، 2025
سرايا القدس تعرض مشاهد لاستهداف منزل يتحصن فيه جنود إسرائيليون شرقي غزة
الجبهة الفلسطينية - تقارير مصورة - طوفان الأقصى - عربي وإقليمي - فلسطين

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يوم الثلاثاء، مشاهد لاستهدافها منزلًا كان يتحصن فيه جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة.

ويُظهر الفيديو استهداف المنزل بصاروخ من طراز “107”، وإصابته بشكل مباشر في حي التفاح، شرقي المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 52,365 مواطنًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 117,905 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

المصدر: مواقع

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