مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الثلاثاء في 29-4-2025

أَفهموا اميركا انَ مصالحَها لا يمكنُ اَن تَتحققَ بهذهِ الطريقة، وانَ لبنانَ لا ينهضُ من دونِ وقفِ العدوان..

هي رسالةُ الامينِ العامِّ لحزبِ الله لكلِّ العَدَّائينَ بالركضِ نحوَ رِضى الاميركي، الراعي الرسميِّ لكلِّ العدوانِ الصهيوني. فاولوياتُ نهضةِ لبنانَ كما حدّدَها سماحةُ الشيخ نعيم قاسم تَقضي بعدمِ التخلي عن قوّتِنا وقوةِ جيشِنا وبلدِنا، ولا يَطلُبَنَّ منا احدٌ ايَّ طلبٍ يُضعفُ لبنانَ لصالحِ العدو.

هو صالحُ الوطنِ كما يراهُ حزبُ الله، الحريصُ على الاستقرارِ والسلمِ الاهلي ودورِ الدولةِ المركزيةِ بشهادةِ رئيسِ الجمهوريةِ العماد جوزيف عون امامَ وفدٍ اميركيٍّ اليوم. والموقفُ الرئاسيُ هذا أكدَ انَ موضوعَ السلاحِ لن يكونَ سبباً لاضطراباتٍ امنية، مُرَدِّداً كما رئيسِ الحكومةِ نواف سلام انَ لبنانَ المستقرَّ والآمنَ مصلحةٌ للولاياتِ المتحدةِ الاميركية، وعليها مساعدتُه لتحقيقِ ذلك.. فكيف يكونُ ذلك؟ أبالدعمِ الاميركيِّ المطلقِ للعدوانِ الصهيونيِّ المفتوحِ ضدَّ لبنان؟ ام بالدفاعِ عن احتلالِه للارضِ اللبنانيةِ وانتهاكِ السيادةِ الوطنيةِ ومنعِ اعمارِ ما هَدَّمَهُ ولا يزالُ يَهدِمُهُ العدوانُ الصهيوني؟

هو بناءُ الاولوياتِ الذي يُريحُ الجميع، ويَجمعُ الى قواسمَ مشتركةٍ اساسُها مصلحةُ لبنانَ والحفاظُ على قوّتِه وسيادتِه ووحدتِه الداخليةِ لما فيه مصلحةُ جميعِ ابنائِه. اما البانُونَ على خطابِ التحريضِ ورفضِ التلاقي والحوارِ فلمصلحةِ مَن يعملون؟ وهل سيبقَون على ما هُم عليهِ حتى نصلَ الى القول يا ليت؟ فبعدَ التحريضِ والتبريرِ لكلِّ عدوانٍ صهيونيٍّ على لبنانَ بما يَعجِزُ عنه العدوُ نفسُه، كانت آخرُ ابداعاتِ القواتِ وصفَ طاولةِ الحوارِ التي يتحدثُ عنها رئيسُ الجمهوريةِ اللبنانيةِ بطاولةِ الحمار. فايُّ اِسفافٍ هذا وايُّ انحطاطٍ اخلاقيٍّ وسياسيٍّ من حزبٍ يشاركُ بالحكومةِ من جهةٍ ويشاركُ العدوَ خطابَه ضدَّ لبنانَ من جهةٍ اخرى..

في آخرِ تطوراتِ العدوانِ على غزةَ ارتفاعُ سعيرِ حربِ التجويعِ مع اطباقِ الحصارِ الذي افقدَ القطاعَ من كلِّ الوقودِ ويهددُ ما تبقّى من رمَقٍ للحياةِ في غزة،وفي الامةِ من لا يزالُ يبررُ للعدوِ فِعلَهُ بل يُغطّي عدوانَه..

المصدر: موقع المنار