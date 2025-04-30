السفير الروسي في ألمانيا: لا يمكن تصور البنية الأمنية في أوروبا بدون روسيا

أكد السفير الروسي في ألمانيا سيرغي نيشتشاييف أن بناء هيكل أمني في أوروبا بدون روسيا الاتحادية أمر مستحيل.

جاءت تصريحات السفير خلال مشاركته في مناقشة حوارية بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى وتحرير ألمانيا وأوروبا من النازية، والتي أقيمت في مسرح “أوست” بمنطقة أدلرشوف في برلين.

وقال الدبلوماسي الروسي: “أنت محق تماما أيها الجنرال (إيريك فاد، المستشار العسكري السابق للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل) عندما تقول إن هيكل الأمن الأوروبي بدون روسيا أو ضد روسيا أمر لا يمكن تصوره ومستحيل. هذا ضرب من الخيال العلمي”.

وأضاف أن مصالح روسيا الأمنية “لم تؤخذ في الاعتبار على الإطلاق في المسار اللاحق للتاريخ الأوروبي”، معربا عن أسفه لهذا الواقع.

من جانبه، أعرب إيريك فاد، الجنرال المتقاعد والمستشار العسكري السابق للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن رأيه بأن تحقيق السلام في أوروبا مستحيل بدون مشاركة روسيا، قائلا: “لن نتمكن من تحقيق السلام في أوروبا بدون مشاركة روسيا. هذا لن ينجح”.

كما وصف فاد قرار عدم قبول انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو خلال قمة الحلف في بوخارست عام 2008 بأنه كان قرارا صائبا، مشيرا إلى أن “ألمانيا بقيادة ميركل وفرنسا بقيادة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي قالتا في ذلك الوقت: ‘لا، لا ينبغي لنا فعل ذلك’. ومن وجهة نظري، كان هذا صحيحا”.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وصف خلال لقاء نظمته وكالة تاس مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ادعاءات الغرب الجماعي عن استعداد روسيا لمهاجمة دول حلف الناتو بأنها “هراء” و”كلام فارغ”.

المصدر: وكالة تاس الروسية