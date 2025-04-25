مسيّرة اوكرانية تدمر مجمع الكنائس “القدس الجديدة” في بيلغورود الروسية

هاجمت مسيّرة أوكرانية مجمع الكنائس الخشبي “القدس الجديدة” بقنابل حارقة في مقاطعة بيلغورود الروسية، ما أسفر عن تدميره بشكل كامل، حسبما أفادت “أبرشية بيلغورود وستاري أوسكول”.

وقال مصدر في الأبرشية في حديث له يوم الجمعة “لم تكن طائرة مسيّرة واحدة من نوع بابا ياغا (نوع من الطائرات المسيرة)، بل على الأرجح اثنتان، عملت إحداهما كمكرر لإشارة التعزيز، مما مكن الأخرى من التحليق لمسافة بعيدة. لكن هذا كان هجوما مستهدفا، وأعتقد أنه يمكننا الآن الجزم بأن المجمع دمر بالكامل”.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم أبرشية بيلغورود فيودور كليوكو أن “الطائرة المسيّرة الأوكرانية منعت رجال الإطفاء والمتطوعين من السكان المحليين من إخماد الحريق، حيث قامت بمهاجمة الأشخاص والمعدات”.

بدوره، أكد حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف وقوع الحادث، واوضح أنه “لم تسجل أي إصابات أثناء الحريق”، وأضاف “أشكر كل من سعى لإنقاذ المعبد، خاصة موظفي وزارة الطوارئ ومقاتلي وحدة أورلان وفريق الإطفاء التطوعي”، وتابع “لقد دمرت النيران المجمع الكنيسي، لكن إيماننا كان وسيظل قويا”، وأكد “لن ننسى أبدا كيف منعتنا الطائرات المسيّرة من إخماد الحريق، المجمع احترق بالكامل. الحمد لله، لم يصب أحد. أشكر كل من هرع للمساعدة”.

وذكرت مصادر روسية أن “مجمع القدس الجديدة يمثل نسخة طبق الأصل من القدس ويقع على جبل ميخائيل في قرية سوخاريفو، التي تبعد 30 كيلومتراً عن مدينة فالويكي”، ولفتت الى انه “تم بناء المجمع بالكامل من الخشب، وهو يشمل كنيسة القديس يوحنا المعمدان مع برج الجرس وكنيسة السيدة العذراء وكنيسة القديسة مريم المجدلية وقبة القبر المقدس وحجر المسحة”.

المصدر: روسيا اليوم