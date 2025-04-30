لافروف: هدنة “عيد النصر” تعتبر بداية لمفاوضات مباشرة مع كييف دون شروط مسبقة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن “إعلان الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الهدنة في ذكرى النصر على النازية يشكل انطلاقة لمفاوضات مباشرة مع كييف دون شروط مسبقة”.

وقال لافروف خلال كلمته في ختام اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة “بريكس” الذي عُقد في البرازيل الثلاثاء “نحن ندرك تماما حقيقة هذه الدعوات إلى وقف إطلاق النار”، وتابع “مرة أخرى، يخرج قادة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وغيرهم من المسؤولين ويقولوا إن على روسيا أن توافق دون قيد أو شرط على وقف إطلاق النار، وذلك لأنهم يتكبدون الهزائم على أرض المعركة، ولأن مخططاتهم الرامية إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا لن تتحقق أبدا — وهذه الحقيقة باتت واضحة للجميع”.

وأضاف لافروف ان “المبادرة التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين تمثل انطلاقة لبدء مفاوضات مباشرة، من دون شروط مسبقة”، وأكد أن “الدعوات التي تأتي من جانب الغرب لوقف إطلاق النار في الظروف الراهنة، هي مجرد ذريعة ستُستغل لاحقا في مواصلة دعم نظام كييف وتعزيز قدراته العسكرية”.

وكان الرئيس بوتين قد أعلن يوم الاثنين عن هدنة بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية من 8 إلى 11 مايو/ايار المقبل، حيث سيتم وقف الأعمال القتالية لأسباب إنسانية.

وأكد الكرملين في بيان أن “على أوكرانيا أن تحذو حذو روسيا وتعلن وقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، وفي حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات الروسية ستتخذ ردا مناسبا وحاسما”.

وشدد البيان على أن “الجانب الروسي يؤكد مجددا استعداده لإجراء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة، تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، وإلى تعاون بناء مع الشركاء الدوليين بشأن تسوية الأزمة”.

المصدر: روسيا اليوم