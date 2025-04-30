البرازيل | وزراء خارجية “بريكس” ينددون بعودة الحمائية التجارية

ندّد وزراء خارجية دول مجموعة “بريكس”، بمن فيهم وزيرا خارجية الصين وروسيا امس الثلاثاء، بـ”عودة الحمائية التجارية”، وذلك خلال اجتماع عُقد في مدينة ريو دي جانيرو، طغت عليه التوترات التجارية المتصاعدة على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للتكتل، إن دول “بريكس” تؤكد “رفضها الحازم لممارسات الحمائية”، دون أن يذكر الولايات المتحدة أو ترامب بالاسم.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير الماضي، فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على عشرات الدول، في حين بلغت التعرفات على العديد من المنتجات الصينية 145%. وردّت بكين بفرض رسوم بنسبة 125% على واردات أميركية.

ويعد تكتل “بريكس” الذي أُسس في عام 2009 بمبادرة من البرازيل وروسيا والهند والصين، وتوسّع لاحقًا ليشمل جنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات، أحد المنتديات البارزة للقوى الصاعدة خارج المعسكر الغربي.

ورغم عدم صدور بيان مشترك عقب الاجتماع الوزاري في ريو، أشار الوزير فييرا إلى وجود “إجماع تام بين الدول الأعضاء بشأن رفض النزاعات التجارية والتعرفات الجمركية”.

ويأتي الاجتماع قبل ثلاثة أشهر من قمة قادة “بريكس” المرتقبة، والتي يُتوقع أن تشهد نقاشات معمّقة حول النظام الاقتصادي العالمي وتحديات تعددية الأطراف.

المصدر: وكالات