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March 29 2025 - 03:04

لولا: “عدم الانحياز” هو الخيار الأفضل للبرازيل وفيتنام

منذ 56 mins 29 March، 2025
البرازيل والفيتنام
أخبار دولية - فيتنام

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال لقائه بنظيره الفيتنامي لونغ كونغ في هانوي، أن البرازيل وفيتنام تسعيان لتعزيز “شراكة استراتيجية” بين البلدين، مشددًا على أهمية تجنب الانقسام العالمي إلى مناطق نفوذ.

وخلال الاجتماع، وقع الطرفان عدة اتفاقيات تعاون تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الناشئين. وأوضح لولا موقفه قائلًا: “يجب على دول أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا أن تتجنب تقسيمًا جديدًا للعالم إلى مناطق نفوذ. أفضل سبيل هو عدم الانحياز”.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة، في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم.

المصدر: وكالات

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