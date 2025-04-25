لافروف: نسير بالاتجاه الصحيح في مفاوضات أوكرانيا مع واشنطن ومستعدون لاتفاق

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن “روسيا مستعدة لعقد صفقة لتسوية الأزمة في أوكرانيا، لكن هناك عناصر معينة يجب العمل على إتمامها”، وأشار إلى أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد بحق أن الاتفاق بشأن أوكرانيا أصبح قريبا وأن موسكو مستعدة لذلك، لكن التفاصيل لا تزال قائمة”.

وقال لافروف في حديث له يوم الخميس “يعتقد الرئيس الأمريكي وهو محق في ذلك، أننا نسير في الاتجاه الصحيح”، وتابع “لقد أشار بيان الرئيس إلى اتفاق، ونحن مستعدون للتوصل إليه، لكن هناك نقاطا وعناصر معينة تحتاج إلى إتمامها ونحن منشغلون بهذه العملية”، وأوضح أن “الرئيس الأمريكي هو على الأرجح الزعيم الوحيد في العالم الذي يفهم ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية”، مشيرا إلى أن “ترامب يدرك خطأ محاولات جر أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي”.

وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف سيعقد يوم الجمعة، وما إذا كان من المتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع، قال إن “الاتصالات مع الجانب الأمريكي بشأن أوكرانيا مستمرة”.

ويوم الأربعاء الماضي، كان من المقرر عقد محادثات في لندن بين وفود أمريكية وأوروبية وأوكرانية لتسوية النزاع.

المصدر: روسيا اليوم