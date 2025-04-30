خلال أيام قليلة «واتساب» سيتوقف عن هذه الهواتف

مع اقتراب الموعد النهائي الذي أعلن عنه التطبيق في وقت سابق من هذا العام، سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل على عدد من أجهزة آيفون القديمة،.

هذا التغيير المرتقب سيؤثر على ملايين المستخدمين في العالم، وسيتعين على المتأثرين اتخاذ خطوات بديلة لمواصلة استخدام خدمات المراسلة.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل»، يعتبر واتساب أحد أشهر تطبيقات المراسلة في العالم، ويستخدمه أكثر من ملياري شخص.

ما الهواتف التي سيتوقف عن دعمها واتساب؟

ابتداءً من 5 مايو أيار المقبل، لن يدعم واتساب أي جهاز أبل لا يمكنه التحديث إلى iOS 15.1، وسيؤدي هذا التحديث إلى إزالة الدعم لثلاثة طرازات هي:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

وبذلك، لن يتمكن مستخدمو هذه الهواتف من إرسال أو استقبال الرسائل عبر التطبيق بعد هذا التاريخ.

وعلى الرغم من أن هذه الهواتف تُشكّل الآن نسبة أقل من مستخدمي واتساب، فإن هذا القرار سيُخيب آمال العديد من مُستخدمي الأجهزة القديمة، الذين سيجدون أنفسهم مضطرين للترقية إلى جهاز أحدث للاستمرار في استخدام التطبيق.

لماذا سيتوقف واتساب على أجهزة آيفون القديمة؟

واتساب سيتوقف عن دعم أجهزة آيفون القديمة بعد 5 مايو المقبل، لأنها تعمل على أنظمة تشغيل قديمة لا تتوافق مع التحديثات الأمنية والوظائف الجديدة للتطبيق.

ويتطلب واتساب نظام تشغيل iOS 15.1 أو أحدث لضمان الأداء الأمثل والحفاظ على أمان الحسابات.

وتقول واتساب «تتغير الأجهزة والبرامج بشكل متكرر، لذلك نقوم بانتظام بمراجعة أنظمة التشغيل التي ندعمها ونقوم بإجراء التحديثات اللازمة لضمان توفير أفضل تجربة للمستخدمين».

وللتأكد من إصدار نظام التشغيل الحالي على جهازك، افتح تطبيق «الإعدادات»، ثم اختر «عام»، ثم اضغط على «حول»، وستتمكن من رؤية إصدار iOS المثبت تحت قسم «الإصدار».

المصدر: سي ان ان