الرؤساء الثلاثة يطالبون رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بكفّ عدوانية الاحتلال الإسرائيلي على لبنان

على وقع أكثر من 3 آلاف خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، وصل إلى بيروت رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ آلية الاتفاق، الجنرال جاسبير جيفيرز، برفقة خلفه الجنرال مايكل ليني، الذي تسلّم مهامه يوم الأربعاء.

في قصر بعبدا، سمع الجنرالان الأميركيان تأكيدًا من رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، على ضرورة تفعيل عمل اللجنة، ومواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، والانسحاب من التلال التي تحتلها، إضافة إلى الإفراج عن الأسرى اللبنانيين.

وشدّد الرئيس عون على أن الجيش اللبناني يقوم بمهامه الكاملة في الجنوب، ولا سيّما في منطقة جنوب الليطاني، حيث يواصل عمليات مصادرة الأسلحة والذخائر وإزالة المظاهر المسلحة، لافتًا إلى أن ما يعيق استكمال انتشاره هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس، وتواصل الاعتداءات اليومية.

أما في مقر الرئاسة الثانية، فقد استهلّ رئيس مجلس النواب نبيه بري حديثه مع الجنرالين جيفيرز وليني بالإشارة إلى التمادي الإسرائيلي في الخروقات والاعتداءات، مؤكدًا في المقابل أن لبنان التزم بكل ما هو مطلوب منه، فيما الجانب الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ولم ينجز الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة في الجنوب.

الرئيس بري أكد أن الاستمرار الإسرائيلي في العدوان والخروق اليومية يضرب مسار تعافي الدولة واستقرارها وسيادتها، مطالبًا الولايات المتحدة الأميركية بالضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فورًا، وتطبيق القرار الدولي 1701.

من جهته، أكد الجنرال ليني، الرئيس الجديد للجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق، أن اللجنة ستباشر بعقد اجتماعات دورية لمتابعة الوضع على الأرض.

وفي السراي الحكومي، كرّر رئيس الحكومة نواف سلام الموقف اللبناني الرسمي أمام الجنرالين، مؤكدًا التزام لبنان الكامل بالاتفاق، واستمرار الجيش اللبناني في توسيع انتشاره وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وشدد سلام على ضرورة التزام إسرائيل بوقف خروقاتها واعتداءاتها، والانسحاب الكامل من كل الأراضي والتلال التي لا تزال تحتلها، بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين.

واعتبر الرئيس سلام أن الانسحاب الإسرائيلي هو المدخل الفعلي لتعزيز سلطة الدولة، إلى جانب الجهود التي يبذلها لبنان لتعزيز قدرات الجيش على صعيد العتاد والعديد، داعيًا إلى تفعيل عمل لجنة الإشراف على الاتفاق بشكل أكبر.

وفي اليرزة، استقبل قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، الجنرالين جيفيرز وليني، حيث جرى البحث في تطورات الأوضاع في الجنوب، ومراحل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

حصيلة جديدة للخروقات

وبحسب حصيلة رسمية صادرة صباح اليوم، فقد بلغت خروقات الاحتلال الإسرائيلي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الماضي، ما مجموعه 3,041 خرقًا وعدوانًا، توزعت على الشكل الآتي: 1,508 خروقات برية، و1,460 خرقًا جويًا، 73 خرقًا بحريًا.

أما على صعيد الضحايا، فقد بلغ عدد الشهداء 150 شهيدًا، فيما أُصيب 346 مواطنًا بجروح متفاوتة.

المصدر: موقع المنار