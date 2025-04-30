حرائق هائلة في جبال القدس المحتلة ومناطق أخرى.. وحكومة الاحتلال تطلب مساعدات دولية لإخمادها

توسّعت رقعة الحرائق المشتعلة في أحراش جبال القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، حيث أفادت التقارير باحتراق عدة مركبات على شارع رقم 1 المركزي، وسط مشاهد لهروب السائقين سيرًا على الأقدام خشية من اقتراب النيران.

وأعلنت سلطات الإطفاء الإسرائيلية حالة الطوارئ القصوى، التي تُعد أعلى درجات التأهب، كما صدر أمر بالتعبئة العامة لجميع فرق الإطفاء على مستوى الأراضي المحتلة.

وسُجلت عدة إصابات طفيفة في المكان، بينما تشير المعطيات إلى استمرار تمدد النيران بسرعة نحو المناطق السكنية والطرق الرئيسة، ما دفع السلطات إلى تعزيز جهود الإجلاء والطوارئ.

وقد تقدّمت حكومة الاحتلال بطلب رسمي للحصول على مساعدات دولية لدعم عمليات الإطفاء.

وتواصل فرق الإطفاء الإسرائيلية التصدي لحرائق واسعة اندلعت في ستة مواقع مختلفة بمنطقة جبال القدس، وتتركز بشكل خاص في محيط بلدة “واحة السلام”، وسط تعبئة عامة وإعلان حالة الطوارئ القصوى. وأفادت “سلطة الإطفاء والإنقاذ” أن النيران تنتشر في كل من: شارع 3، منتزه “كندا”، “نفيه شالوم”، “مسيلات تسيون”، “متسبيه هارئيل”، و”رمات بيت شيمش”، ما أدى إلى إخلاء عدة بلدات بينها “واحة السلام” وبلدات مجاورة.

ويشارك في جهود الإخماد 67 طاقم إطفاء ميداني، إلى جانب 11 طائرة، و4 مروحيات، وآليات إطفاء ثقيلة، فيما أُغلقت عدة طرق رئيسة أمام حركة السير، من بينها شارع 3 وشارع 242 بين لطرون ومشمار هأيالون.

ودعت سلطات الاحتلال السكان إلى الالتزام بتعليمات قوات الأمن، والابتعاد عن مناطق الخطر، والإبلاغ الفوري عن أي أعمدة دخان عبر الاتصال برقم الطوارئ 102.

وكان حريق كبير قد اندلع صباح اليوم الأربعاء في أحراش قريبة من بلدة “واحة السلام” بمنطقة جبال القدس المحتلة، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من موجة حرائق واسعة اجتاحت المنطقة. وفي إطار التدابير الاحترازية، قامت شرطة الاحتلال بإجلاء سكان البلدة ومناطق مجاورة تحسبًا لامتداد ألسنة اللهب إلى المناطق السكنية.

وتشهد المنطقة تأثير كتلة هوائية خماسينية حارة، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 10 إلى 12 درجة مئوية. ووفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، فإن الأجواء اليوم ستكون غائمة جزئيًا إلى صافية، حارة في المناطق الجبلية، وشديدة الحرارة في باقي المناطق.

وكانت طواقم الإطفاء الإسرائيلية قد أعلنت الأسبوع الماضي، وبعد أكثر من 21 ساعة على اندلاع الحرائق، سيطرتها على الحرائق الواسعة التي اندلعت في منطقة بيت شيمش وجبال القدس.

المصدر: عرب 48