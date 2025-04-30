الرئيس عون من الإمارات: الدولة بدأت تستعيد حضورها وكل مكوناتها تتعاون من أجل مستقبل لبنان

شدد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ورئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على “أهمية تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين”.

موقف عون وابن زايد جاء خلال لقاء القمة اللبنانية – الاماراتية والمحادثات الموسعة التي عقدت الاربعاء في العاصمة الاماراتية أبو ظبي، في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها عون.

واعتبر عون ان “الماضي أصبح وراءنا والدولة بدأت تستعيد حضورها وقدرتها وسيادتها وكل مكوناتها تتعاون من اجل مستقبل لبنان”، وأمل “بالتطلع الى رؤية اخوتنا الاماراتيين في ربوع لبنان من جديد”.

بدوره، اكد ابن زايد على “موقف الإمارات الداعم لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية ودورها في حفظ السيادة والأمن والاستقرار في البلاد، إضافة إلى دعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه”.

ثم انتقل عون وابن زايد مع الوفدين المرافقين الى قاعة الاجتماعات حيث عقد لقاء موسع، حيث رحب ابن زايد بالرئيس عون في دولة الامارات، وقال “انها فرحة كبيرة ان نراكم هنا، ونرى لبنان في ظل قيادته الوطنية وقد استعاد حياته الطبيعية ووحدته وتضامن جميع أبنائه”، وأشاد “باللبنانيين الموجودين في الامارات”، منوها بالجهدود التي بذلوها ويبذلونها لنهضتها”، وقال “لا ننسى المساهمة اللبنانية في بناء دولتنا منذ زمن”، ونوّه “بإمكانات اللبنانيين وكفاءاتهم وقدراتهم في مختلف المجالات”.

ثم استكملت المباحثات في لقاء ثنائي عقد بين رئيس دولة الامارات والرئيس عون استمر حوالي نصف ساعة، قبل ان يغادر الرئيس عون الى مقر اقامته.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام