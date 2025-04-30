حركة أمل دعت للمشاركة الواسعة في الانتخابات البلدية والاختيارية

دعت هيئةُ الرئاسة في حركة أمل الى المشاركةِ الواسعةِ والفاعلةِ في الإنتخاباتِ البلديةِ والإختيارية والى ان يكونَ هذا الإستحقاقُ مناسبةً للوحدةِ والتلاحمِ بينَ كلِّ العائلاتِ والعشائرِ في المدنِ والبلداتِ والقرى في كافةِ المحافظاتِ اللبنانية.

واكدت الهيئةُ انَ حركةَ امل وحزبَ الله سيخوضانِ هذا الإستحقاقَ كَتِفاً الى كتفٍ ويدَهما ممدودةٌ الى كافةِ المكوناتِ الأهليهِ والعائليةِ والقوى السياسيةِ من أجلِ التعاونِ لإنجازِ الإنتخاباتِ بأرقى صورِ الديمقراطية.

وتوجهت الهيئة الى الناخبينَ في القرى والبلداتِ الأماميةِ التي دمرتها الحربُ العدوانيةُ الإسرائيليةُ بالتأكيدِ على أنَ حركةَ أمل ستكونُ الى جانبِ أهلِها في هذا الإستحقاقِ باعتبارِه وجهاً من وجوهِ الصمودِ وإعادةِ الاعمار.

المصدر: قناة المنار