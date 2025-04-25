الرئيس عون: أحتاج الى كل لبناني حر لنحقق خير شعبنا

قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون خلال زيارته لـ”المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” يوم الجمعة “هنا، وفقط هنا، يلتقي العمالُ مع أربابِ العمل، مع كلِ أطرافِ الإنتاج الوطني، مع كلِ محرّكي الاقتصادِ الواسع”.

وأضاف عون “أنا إبنُ هذه الأرض، الطالعُ من جذورِها وترابِها وعرقِ الجباهِ الكادحة، بلا عِقدٍ من أيِ نوع، ولا ادعاءاتٍ من أيِ صنف، لذلك، أنا أحتاجُ إليكم، كما إلى كلِ لبنانيٍ حر”.

وتابع عون “أنا هنا اليوم، لأتعهدَ لكم بأن أكونَ معكم، أحمي واجبَكم وحقَكم، وأحتمي برأيِكم وفكرِكم، لنحققَ جميعاً خيرَ أهلِنا وشعبِنا، خيرَ الإنسان، في وطنِ الإنسانِ لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام