ترامب يرشح مايك والتز لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس ترشيح مستشاره للأمن القومي مايك والتز لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وقال ترامب “يسرني أن أعلن ترشيحي لمايك والتز لمنصب السفير الأمريكي الجديد لدى الأمم المتحدة”، وأشار إلى أن “وزير الخارجية ماركو روبيو سيتولى في هذه الأثناء منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي، مع استمراره في قيادته القوية لوزارة الخارجية”، وتابع “معا، سنواصل كفاحنا بلا كلل من أجل استعادة أمريكا والعالم لأمنهما”، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق الخميس، ذكرت مصاد اميركية أن “المستشار الرئاسي للأمن القومي مايك والتز ونائبه أليكس وونغ قد يغادران منصبيهما”.

المصدر: روسيا اليوم