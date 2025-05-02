الرئيس عون ترأس اجتماع “المجلس الأعلى للدفاع”

اجتمع “المجلس الأعلى للدفاع” في لبنان صباح الجمعة في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والأعضاء الحكميين وزراء: الدفاع الوطني ميشال موسى، الخارجية والمغتربين يوسف صدي، الداخلية والبلديات احمد الحجار، الاقتصاد والتجارة عامر البساط والمالية ياسين جابر، كما حضر وزير العدل عادل نصار.

ودعي للاجتماع كل من: قائد الجيش العماد رودولف هيكل، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، المستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد الركن انطوان منصور، مدير المخابرات العميد الركن انطوان قهوجي.

ويبحث المجلس في الأوضاع الامنية ويتخذ القرارات المناسبة وتبقى قرارته سرية.

وقبيل بدء اجتماع المجلس، التقى الرئيسين عون وسلام في خلوة ثنائية للبحث بالاوضاع العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام