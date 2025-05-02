صافرات الإنذار تدوي في شمال فلسطين المحتلة بعد صاروخ من اليمن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر الجمعة، بـ”تفعيل صافرات الإنذار في نحو 250 مدينة وبلدة ومنطقة صناعية” في شمال فلسطين المحتلة.

وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ صافرات الإنذار دوّت في مناطق حيفا، الناصرة، العفولة، ووادي عارة، عقب رصد صاروخ أُطلق من اليمن.

وادعى “جيش” الاحتلال الإسرائيلي أنّ أنظمة الدفاع الجوي عملت على اعتراض الصاروخ فوق “موديعين عيليت” قرب القدس، مضيفاً أنّ “النتائج قيد الفحص”.

ويواصل اليمن جبهة إسناد غزّة ومقاومتها والشعب الفلسطيني، إذ تنفّذ القوات المسلّحة اليمنية عمليات مستهدفةً عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ أن استأنفت القوات اليمنية عملياتها في البحر، ضد الولايات المتحدة وضد كيان الاحتلال، في إثر تجدّد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، كثّفت واشنطن عدوانها على اليمن، فيما يؤكّد اليمن استمراره في تنفيذ العمليات، على الرغم من آلة الحرب الأميركية، حتى وقف العدوان على غزة.

المصدر: مواقع اخبارية