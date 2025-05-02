هذا ما قاله النائب الموسوي للمنار حول التقرير الذي نشرته قناة الجديد والذي يسيئ لسيّد شهداء الأمة

رأى رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب إبراهيم الموسوي أننا أمام حالة تفلت إعلامي غير مسبوق ‌‏وغير مسؤول. واعتبر أن ما جرى هو جريمة موصوفة متكاملة الأركان على ‌‏المستوى الإعلامي.‏

وتحدث الموسوي لقناة المنار عن التقرير الذي ‏نشرته ‏قناة الجديد حول ضريح سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله معتبرا أن ” هذه الجريمة تحصل في أكثر اللحظات حراجةً وحساسية ومصيرية على مستوى الوطن وأهل ‌‌‌‏الوطن، وهو اعتداء صارخ على أنبل قضية وأشرف قضية وأقدس قضية، هي قضية الشهداء”.‏

وأضاف:” سيد شهداء الأمة، الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله، لا يمثل فقط طائفة، ولا يمثل جهة، ولا يمثل ‌‏دينًا، هو ‌‏يمثل كل الشرفاء والأحرار بين ظهراني هذه الأمة وعبر العالم”.‏

واكد الموسوي ان” قناة الجديد التي قامت ببث هذا التقرير المغلوط والمفبرك والكاذب والمليء بالمغالطات، مطالبة ‌‏باعتذار واعتراف بهذا الخطأ الجسيم الذي ارتكبته. ونتوجه إليها بالسؤال ماذا تريد من وراء نشر هذا ‌‏التقرير؟ لماذا الآن نشرته ولأي أسباب؟”. ‏

ولفت الموسوي الى اننا” نعتز بالحرية ‌‏الإعلامية في لبنان، ولكن هذه الحرية مسؤولة ولها ضوابط أخلاقية ووطنية. ‏لكن ‏ما نراه هو إعلام متفلت ‌‏من كل هذه المسائل، ويؤدي إلى بلبلة وفتنة واضطراب نحن في غنى عنه، ‏وقد ‏يؤدي إلى ما لا تُحمد ‌‏عقباه. نحن نطلق جرس إنذار مبكر، أن انتبهوا، ليست هكذا تُقاد الأمور، وليس ‏هكذا ‌‌‏يكون الإعلام المهني والمسؤول”.‏

واشار الى ان” هناك توجهًا اليوم على مستوى لبنان من قبل جهات تدفع المال من أجل حجز مساحات ‌‏إعلانية ‌‏وإعلامية غير مسؤولة، غير منضبطة، متفلتة من كل الحدود الأخلاقية، تحرّض على الفتنة وعلى ‌‏إثارة ‌‏الكراهية، وأيضًا على زعزعة الاستقرار”.‏

واضاف:”فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ودولة رئيس الحكومة الأستاذ نواف سلام، هما ‏اليوم ‌‌‏رأس السلطة، ووزير الإعلام والمجلس الوطني للإعلام، مطالبون بأن ‌‏يتحملوا المسؤولية كاملة في ‏ضبط ‏هذا الخطاب الإعلامي.” ‏

وتابع:” لا ينبغي أبدًا أن يكون الإعلام مطية لإثارة الفتن، فهذا غير مقبول أبدًا ومُدان، وهذا يؤدي إلى ‌‏تدهور كبير على ‌‏المستوى الوطني”.‏

واعتبر اننا “لن نقبل أبدًا أن يستمر التطاول والإهانة لمقدساتنا ولأنبل ما لدينا الشهداء الذين قدّمناهم في ‌‏سبيل الوطن، من أجل كرامته وعزته، ومن أجل الحفاظ على كراماتنا، وبالتالي لن نقبل ‌‏أن يتطاول أحد ‌‏عليهم”.‏

وختم بالقول :”على القضاء أن يتدخل ‌‏فورًا، لأنه إذا بقي هذا التفلّت، لن يكون لدينا أبدًا أي استقرار في هذا ‌‌‏الوطن، ‏ولن تكون هناك أي بداية سليمة وجدية لإعادة بناء الوطن في ظل هذا العهد الجديد”.‏

المصدر: قناة المنار