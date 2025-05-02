وفد نقابي من حزب الله جال على محال ومصالح مهنية في بيروت

قام وفد من القطاع النقابي السادس في منطقة بيروت في حزب الله بجولة ميدانية لمعايدة العمال في عيدهم، في عدد من مواقع العمل في العاصمة، شملت محال ومصالح مهنية عدة من خياطين وتجار أقمشة في المزرعة والنويري وزقاق البلاط، بالإضافة إلى بعض متاجر الخضار والأسماك.

وخلال الجولة، أكد المسؤول النقابي للقطاع آدم ضيا على ” الدور الأساسي للعمال في إدارة عجلة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الوطن”، واضاف أن “إصرار عمال لبنان على مواصلة الإنتاج وبذل الجهد هو أرقى أشكال الالتزام بقيم البناء والازدهار، ويمنح العمل والعامل قيمة إضافية في تفاعلهم مع حاجات الإنسان والوطن، ويحول دون الوقوع في الفقر أو الاستعانة بالمساعدات”.

ودعا ضيا “الدولة اللبنانية إلى تبني مفهوم الاعتماد على الذات والاقتناع بقدرات العامل اللبناني”، واشار الى أن “ربط أي نهضة اقتصادية بالمساعدات الخارجية هو تضييع للطاقات الوطنية”، وشدد على “أهمية اعتماد سياسات وطنية تؤدي إلى الاكتفاء الذاتي”.

من جهتهم، أكد عمال بيروت “ثقتهم بوطنهم وبأن العاصمة ستبقى رمزًا للمقاومة والصمود”، وشددوا على “رفض كل المشاريع الصهيونية والأميركية التي تستهدف دورها الريادي”، ولفتوا الى “تضامنهم مع عمال فلسطين ومقاومتها الأبيّة، حتى كسر العدوان على غزة وتحرير الأرض الفلسطينية”، واشاروا الى أن “الاستقرار والطمأنينة هما ما تستحقه بيروت وكل اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام