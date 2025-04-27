الاحتلال يجبر عائلات على النزوح من جنين..ومستوطنون يقتحمون الخليل

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على مدن وبلدات الضفة الغربية.

ففي مدينة الخليل، اقتحم عشرات المستوطنين البلدة القديمة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، التي فرضت طوقًا عسكريًا في محيط المنطقة، ومنعت السكان من المرور أو التواجد بذريعة “تأمين اقتحام المستوطنين”.

وفي مشهد مشابه، اجتاحت قوات الاحتلال بلدة دورا في الخليل، وسط إطلاق نار كثيف. وانتشرت القوات الراجلة في شوارع البلدة، واعتلت أسطح المباني، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على الإغلاق، بعد أن صادرت أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة.

أما في مدينة جنين، فقد أرغمت قوات الاحتلال عائلات فلسطينية في حي الزهراء على النزوح القسري. وأفاد الأهالي أن الجنود اقتحموا المباني السكنية، وأمهلوا العائلات خمس دقائق فقط لمغادرتها دون السماح لهم بجمع متعلقاتهم، قبل أن يعتقلوا عددًا من السكان.

يأتي ذلك في وقت يدخل فيه العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها شمالي الضفة يومه التسعين، وعلى مخيم نور شمس يومه السابع والسبعين، وسط استمرار العمليات العسكرية والاقتحامات المكثفة، ودفع المزيد من الآليات العسكرية والفرق الراجلة إلى المدينة ومخيميها وضواحيها.

المصدر: مواقع