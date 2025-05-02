طائرات العدو الإسرائيلي اعتدت على منطقة قريبة من القصر الرئاسي في دمشق

أعلن جيش العدو الإسرائيلي الجمعة أن “طائراته الحربية أغارت فجر الجمعة على المنطقة المجاورة لقصر الرئاسة السورية في دمشق”.

وأفاد المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له فجر الجمعة أن “طائرات حربية أغارت قبل قليل على المنطقة المجاورة لقصر أحمد حسين الشرع في دمشق”.

من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو ووزير حربه يسرائيل كاتس في بيان مشترك إن “إسرائيل هاجمت الليلة بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق، هذه رسالة واضحة للنظام السوري”، وأضاف البيان “لن نسمح للقوات بالتوجه جنوب دمشق وبأن تشكل أي خطر على الطائفة الدرزية”، على حد تعبيره.

ويأتي ذلك، عقب مواجهات شهدتها الأربعاء مدن صحنايا وجرمانا في ريف دمشق وعدة قرى في ريف محافظة السويداء جنوب سوريا سكانها غالبيتهم من الطائفة الدرزية.

المصدر: روسيا اليوم