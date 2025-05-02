شهيد فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي في بيتا جنوب نابلس بالضفة المحتلة

استشهد الشاب علاء شوكد أحمد اخضير، مساء يوم الخميس إثر إصابته برصاص قوات العدو الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس عميد أحمد أن “طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة خطيرة لشاب (29 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة بيتا بمنطقة الصدر، وتم نقله إلى المستشفى”.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية “استشهاد الشاب علاء اخضير (29 عاماً) برصاص الاحتلال”.

وكانت قوات العدو اقتحمت بلدة بيتا وسط إطلاق كثيف للرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام