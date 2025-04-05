كتائب المجاهدين ترفض افتراءات الاحتلال وتؤكد: عائلة بيباس قتلت بصواريخكم

جددت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، تأكيدها مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي في مقتل عائلة بيباس التي كانت في الأسر في قطاع غزة، وذلك في ردها على التصريحات التي أطلقها الناطق باسم “جيش” الاحتلال والتي جدد فيها الأكاذيب والافتراءات بخصوص ظروف مقتل العائلة لا سيما بعد ارتقاء الشهيد القائد محمد عوض، عضو المجلس العسكري، قائد جهاز الاستخبارات للكتائب.

وجددت رفضها افتراءات الناطق باسم “جيش” الاحتلال واتهامه الشهيد القائد عوض بالمسؤولية عن مقتل عائلة بيباس، مؤكدة أنّ من قتلها هي “صواريخ جيش الارهاب الصهيوني”.

وقالت إنّ “هذه الافتراءات الصهيونية لن تفلح في التغطية على جرائم الإبادة الجماعية البشعة والمتواصلة بحق أطفال ونساء وشيوخ شعبنا الفلسطيني الصابر، وهي محاولة مفضوحة للتهرب من المسؤولية عن قتل الأسرى الصهاينة بشكل متعمد وبتعليمات من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو”.

وجددت تأكيدها على أنّ ارتقاء الشهيد القائد عوض بعد رحلة جهادية طويلة لن يوقف مسيرة الجهاد والمقاومة.

وأمس، زعم الناطق باسم “جيش” الاحتلال أفيخاي أدرعي أنّ عوض هو المسؤول عن مقتل شيري وأريئل وكفير بيباس، وذلك في محاولة لإخفاء مسؤولية “الجيش” الإسرائيلي في ذلك. إذ سبق وأكدت المقاومة أن العائلة قتلت في قصف إسرائيلي على القطاع.

وأمس، زفّت كتائب المجاهدين الشهيد عوض والذي “ارتقى إثر عملية اغتيال إسرائيلية في مدينة غزة وذلك بعد مسيرة جهادية حافلة بالعطاء والإثخان في العدو”.

وفي 20 شباط/ فبراير الماضي، سلمت المقاومة الفلسطينية وذلك ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل، 3 جثث من عائلة بيباس وجثة الأسير عوديد ليفشتس، والذين كانوا جميعاً على قيد الحياة قبل أن يتم قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلية بشكل متعمّد.

المصدر: مواقع اخبارية