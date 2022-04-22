عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: الساعات القادمة مهمة وساخنة في المسجد الأقصى وشباب القدس والضفة يحاولون الوصول للأقصى لحمايته رغم عراقيل الاحتلال (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2022 - 02:30
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ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي استهدف مسجدا وسط مزار شريف الى 40 شهيدا ونحو 100 جريح
حزب الله يدين التفجيرات الارهابية التي استهدفت المصلين والمدنيين في مدينة مزار شريف الافغانية
حزب الله: هذا التمادي الخطير في ازهاق الارواح البريئة يعكس همجية ووحشية القتلة المتجردين من كل القيم
حزب الله: امعان تنظيم داعش الوهابي الارهابي بارتكاب المجازر يستدعي تحركا فوريا من الحكومات الاسلامية والمرجعيات الدينية
رويترز: تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجداً في مزار شريف شمال أفغانستان
مراسل المنار: 65 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الاقصى المبارك
شاب فلسطيني يهاجم مستوطنا ويضربه في بلدة حوارة جنوب نابلس وينسحب وجيش الاحتلال ينتشر في المنطقة
قوات الاحتلال الصهيوني تعتدي بالضرب على شاب فلسطيني وتطلق الرصاص الحي في الهواء في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة
حركة حماس: تحديد الاحتلال عدد المشاركين للاحتفال بسبت النور يعتبر تعديا سافرا على حرية الوصول الى اماكن العبادة
حركة حماس تحيي صمود المرابطين والمرابطات في المسجد الاقصى المبارك: يؤكدون للقاصي والداني ان للأقصى رجالا يحمونه
حماس: معركتنا مع الاحتلال ما زالت مفتوحة ونجدد دعوة شعبنا في القدس وعموم أراضينا المحتلة للمشاركة في حملة الفجر العظيم
تظاهرة حاشدة أمام السفارة الامريكية في جاكارتا في اندونيسيا نصرة للقدس ورفضا لاعتداءات الاحتلال في المسجد الاقصى
معلومات المنار: تواصل الاجراءات الأمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت وهي توزعت بين دوريات مؤللة وحواجز متنقّلة
معلومات المنار: عدد الموقوفين في الساعات الـ48 الماضية بلغ 7 وبذلك ارتفع عددهم منذ بدء هذه الاجراءات الى 53 موقوفا
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة الحكومية: الدمج بين قانون الكابيتال كونترول وضمان الودائع أمر خاطىء
وزير الطاقة: البنك الدولي علق مشروع تمويل استجرار الكهرباء الى لبنان لأسباب تتعلق بالجدوى السياسية
وزارة التربية تحدد موعد الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة في 25 حزيران وشهادة الثانوية العامة في الـ29 من الشهر نفسه
وزير الاقتصاد أمين سلام: مسؤولية الوزارة تتركز على عدم انقطاع مادة القمح وليس هناك قرار برفع الدعم عن هذه المادة
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان: يتم حاليا تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر الاوروبيين
عبداللهيان: أكدنا مرارا أننا لن نتراجع عن خطوطنا الحمراء والمسار الدبلوماسي يسير بشكل جيد
وزير الخارجية السورية: ندين انتهاكات الكيان الصهيوني في المسجد الاقصى ونقدر موقف ايران الداعم للقضية الفلسطينية
الرئيس الامريكي جو بايدن: التقيت رئيس الوزراء الاوكراني واجرينا محادثات جيدة
بايدن: سنقدم مساعدات بقيمة 800 مليون دولار اضافية لدعم اوكرانيا عسكرياً
رئيس الوزراء الاسباني: مدريد أرسلت مساعدات انسانية ومعدات عسكرية الى اوكرانيا خلال الاسابيع الاخيرة
روسيا تُغلق قنصليات دول البلطيق وتعلن جميع موظفيها شخصيات غير مرغوب فيها
السلطات التركية تعلن عن انفجار عبوة ناسفة في مدينة اسطنبول
تقرير يوروستات: تسارع التضخم السنوي في 19 دولة في منطقة اليورو من 5.9% الى 7.4%
صندوق النقد الدولي: نزوح نحو خمسة ملايين لاجئ أوكراني سيزيد الضغط الاقتصادي على دول المنطقة
أعضاء الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة شهباز شريف يؤدون اليمين الدستورية
صندوق النقد الدولي يخفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي الى 3.6 بالمئة في عام 2022
صندوق النقد: تأثير الوضع الجيوسياسي على أسعار السلع والأغذية سيزيد الضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض حول العالم
الصين توقع اتفاقاً أمنياً موسعاً مع جزر سليمان المطلة على المحيط الهادئ رغم تحذيرات واشنطن
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: الساعات القادمة مهمة وساخنة في المسجد الأقصى وشباب القدس والضفة يحاولون الوصول للأقصى لحمايته رغم عراقيل الاحتلال (قناة الاقصى الفضائية)
منذ 1 ساعة
22 April، 2022
العدو الصهيوني
المسجد الاقصى
حركة حماس
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