العدو الإسرائيلي يعترف بمقتل اثنين وإصابة 6 بينهم 4 بحالة خطرة في معارك غزة

أعلن جيش العدو الإسرائيلي عن مقتل جنديين وإصابة ستة آخرين، بينهم أربعة في حالة خطيرة، خلال المعارك التي جرت يوم الخميس جنوب قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش العدو ان الخسائر المعلنة وقعت في حادثتين منفصلتين وقعتا جنوب قطاع غزة يوم الخميس، ولفتت الى انه “في الحادثة الأولى، أطلق مسلحون قذيفة آر بي جي باتجاه مبنى بداخله قوة إسرائيلية، حيث دخل الجنود بهدف العثور على فتحة نفق”، وتابعت انه “بعد إطلاق النار، انهار المبنى على الجنود، ونتيجة لذلك، قُتل جندي وأصيب جنديان آخران من كتيبة الهندسة 605، أحدهما إصابته خطيرة والآخر متوسطة”.

وأشارت إذاعة جيش العدو الى انه “في الحادثة الثانية، أطلق مسلحون صاروخًا مضادًا للدروع على قوة من وحدة الاستطلاع غولاني والكتيبة 605″، وتابعت “وفقا لتفاصيل أولية، كانت القوة في عملية مداهمة لمبنى بعد خروجها من ناقلة الجند المدرعة (نمر) وتعرضت للهجوم بالقرب منها”، وذكرت ان “نتيجةً لهذا الهجوم، قُتل جندي وأصيب أربعة جنود آخرين – ثلاثة بجروح خطيرة وواحد بجروح متوسطة، بينهم ضابطان من وحدة غولاني وكتيبة 605”.

واوضح إذاعة جيش العدو ان “كلا الحادثتين وقعتا بفارق زمني يقارب ثلاث ساعات فقط خلال ساعات الظهيرة يوم الخميس في حي جنينة برفح، الحي الذي تعمل فيه حاليًا فرقة غولاني”.

المصدر: الاعلام الحربي في المقاومة