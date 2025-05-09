المزيد من الشهداء والجرحى باستمرار حرب الإبادة الصهيونية على غزة

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، منذ أن استأنفتها قبل 53 يوما، وبعد 581 يوما على بدء العدوان، عقب تنصل رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار، مستندا إلى دعم سياسي وعسكري أمريكي، وسط صمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال شنت عشرات الغارات، في وقت تصاعدت آثار منع إدخال المواد الغذائية الأساسية، منذ بداية مارس/آذار الماضي وهو ما يرسم مشهدًا قاسيًا للمجاعة التي يواجهها سكان القطاع”.

ولفتت المصادر الى ان “استشهاد سامي نصر أبو عصر جراء قصف الاحتلال على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ليلتحق بشقيقه ونجله محمد اللّذين ارتقيا خلال الحرب”، وتابعت “سجلت عدة إصابات في قصف طيران الاحتلال منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة”، واضافت “أصيب عدد من المواطنين جراء قصف طيران الاحتلال على منطقة التعابين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة”.

وأشارت المصادر الى انه “في حي الرمال غربي غزة، ارتقى عدة شهداء وسجلت إصابات جراء قصف الاحتلال شقة سكنية قرب مسجد فلسطين”، وتابعت “كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف استهدف منزل المواطن سمير الزعانين مقابل النادي الرياضي في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة”.

ولفتت المصادر الى “استشهاد أربعة فلسطينيين، بينهم طفلتان، جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على محل لبيع الأدوات المنزلية في منزلٍ مقابل صيدلية المدينة قرب مدخل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة”، وتابعت “استشهد الطفل أيمن محمد حمدان خفاجة، جراء استهداف قصف لخيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”، واضافت “كما استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لمواطنين غرب مدينة غزة، في حين استهدف طيران العدو “مسمكة” تعود لعائلة أبو حصيرة خلف فندق الأمل غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين”.

في سياق متصل، ذكرت المصادر ان “الطواقم الطبية انتشلت الشهيدين باسل القرعان وبهاء عطية أبو الحصين جراء قصف سابق للعدو الصهيوني في بلدة النصر شمال مدينة رفح”، وتابعت ان “الطيران المروحي الإسرائيلي أطلق النار على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الخميس، فيما، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي، حي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة”.

وأفادت المصادر الفلسطينية “باستشهاد عز الدين محمد مصطفى أبو جهل في قصف منزل قرب مفترق اللبابيدي، إضافة لاستشهاد المواطنين عمار السوسي وزوجته ناهد السوسي جراء قصف الاحتلال منزلهم في حي الشجاعية شرق المدينة”، وتابعت “كما استشهد المواطن محمد غازي اليازجي متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف طيران الاحتلال سوق شارع الوحدة”، وقالت إن “الطفلة نور هندي رجاء أبو طعيمة (13 عاما) استشهدت جراء قصف مدفعي إسرائيلي على خيام النازحين قرب المسلخ التركي، غربي مدينة خان يونس”.

وكانت وزارة الصحة بغزة قد أفادت الخميس بأن “مستشفيات القطاع استقبلت 106 شهداء، و367 جريحا وذلك خلال 24 الساعة الماضية جراء تواصل حرب الإبادة”، وقالت في بيان الإحصائي اليومي إن “صيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 52,760 شهيدا 119,264 جريحا”.

وأشارت الوزارة إلى أن “حصيلة الشهداء والمصابين منذ استئناف الاحتلال الإبادة الجماعية على القطاع في 18 مارس/ آذار الماضي ارتفعت إلى 2,651 شهيدا و7,223 مصابا، ليرتفع إجمالي الضحايا منذ 18 شهرا إلى 172,024 شهيدا وجريحا”، ولفتت إلى أن “عددا من الضحايا ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات حيث يصعب على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام