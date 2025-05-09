صاروخ يمني يُربك كيان العدو

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بوقف حركة الطيران في مطار بن غوريون الدولي بشكل مؤقت، وذلك بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه حدد صاروخا أطلق من اليمن .

من جهته، افاد الإسعاف الصهيوني عن إصابة خلال توجهها إلى ملجأ عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

القناة 14 العبرية قالت ان”منظومة ثاد الأمريكية فشلت للمرة الثانية خلال أسبوع في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن”، واضافت ان”منظومة حيتس الإسرائيلية هي التي اعترضت الصاروخ”.

وزير الحرب الصهيوني السابق أفيغدور ليبرمان اعتبر ان” هروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بعد مرور عام وسبعة أشهر على الحرب أمر لا يصدق”.

هروب الطائرات التي كانت متجهة إلى الاراضي المحتلة بعد صاروخ أطلق من اليمن

المصدر: مواقع