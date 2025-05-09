“الصدمات النفسية” تعيق الالتحاق بجيش العدو الاسرائيلي

يعاني نحو 12 بالمئة من جنود الاحتياط في جيش العدو الإسرائيلي الذين شاركوا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة، من أعراض حادة لاضطراب ما بعد الصدمة، تجعلهم غير لائقين للعودة إلى الخدمة العسكرية، بحسب ما أفادت دراسة نشرت في كيان العدو.

وأظهرت الدراسة التي أعدها فريق بحثي من “جامعة تل أبيب” أن “نسبة مماثلة (12%) أفادوا بمعاناتهم من أعراض نفسية، تؤثر على قدرتهم أو رغبتهم في استئناف الخدمة العسكرية”، وسجلت “انخفاضا ملحوظا في معدلات الاستجابة لاستدعاءات الخدمة الاحتياطية، من 100 بالمئة مع بداية الحرب إلى ما بين 75 و80 بالمئة مؤخرا”.

وأشارت الدراسة إلى أن “من أبرز أسباب تراجع الاستجابة لأوامر الاحتياط في غزة، هو تآكل الصمود النفسي لدى الجنود، بفعل الصدمات المتكررة التي تعرضوا لها خلال المعارك مع المقاومة في غزة”.

وامتنع جيش العدو الإسرائيلي مؤخرا عن إرسال أوامر تجنيد لبعض جنود الاحتياط، ممن سبق أن أعلنوا رفضهم المشاركة في الحرب، وذلك تفاديا للإحراج في حال تخلفهم عن الالتحاق.

يشار إلى أن جيش العدو قرر استدعاء عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط لتوسيع العدوان على غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام