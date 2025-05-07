القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار رامون في “إيلات” المحتلة وهدف حيوي في يافا وقطع حربية أمريكية

أعلنت القواتُ المسلحةُ اليمنية عن تنفيذِ سلاحِ الجوِّ المسيَّرِ عمليتينِ عسكريتين، الأولى استهدفت مطارَ رامون التابعَ للعدوِّ الصهيونيِّ في منطقةِ أُمِّ الرشراش (إيلات) جنوبيَّ فلسطينَ المحتلة، وذلك بطائرتينِ مسيَّرتين، فيما استهدفت العمليةُ الثانية هدفًا حيويًا للعدوِّ الصهيونيِّ في منطقةِ يافا المحتلة، وذلك بطائرةٍ مسيَّرةٍ من نوع “يافا”.

وفي إطار التصدي للعدوانِ الأمريكيِّ على اليمن، وردًّا على جرائمهِ المرتكبةِ بحقِّ أبناءِ شعبِنا العزيز، المجاهد، المؤمن، الصامد، نفذت القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيَّرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعية، استهدفت حاملةَ الطائراتِ الأمريكية “ترومان”، وعددًا من القطعِ الحربيةِ التابعةِ لها شماليَّ البحرِ الأحمر، وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ وعددٍ من الطائراتِ المسيَّرة.

وأوضح المتحدثُ باسم القواتِ المسلحةِ اليمنية، العميد يحيى سريع، أن العملية أسفرت عن إفشالِ هجومٍ جويٍّ كان العدوُّ الأمريكيُّ يُعدّ لتنفيذهِ على بلدِنا، كما أسفرت عن سقوطِ طائرةٍ أمريكيةٍ من طراز “إف-18” نتيجةَ حالةِ الإرباكِ والذعرِ التي أصابت العدوَّ أثناءَ عمليةِ الاستهداف، إضافةً إلى فرارِ حاملةِ الطائراتِ الأمريكية “ترومان” إلى أقصى شمالِ البحرِ الأحمر.

وأشار سريع إلى أن هذه العملية نُفّذت قبل إعلانِ العدوِّ الأمريكيِّ وقفَ عدوانِه على بلدِنا، مؤكّدًا أن القواتَ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في تنفيذِ ضرباتٍ قاسيةٍ وموجعةٍ ضد العدوِّ الأمريكيِّ في حالِ عودتهِ إلى العدوان.

وقال العميد سريع: “شعبُنا اليمنيُّ العظيمُ، وهو في موقفِ الحق، يجاهدُ في سبيلِ الله، ويؤدي واجباتِه الدينيةَ والأخلاقيةَ والإنسانيةَ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم، وتجاهَ كافةِ شعوبِ وبلدانِ الأمةِ العربيةِ والإسلامية، رفضًا للخضوعِ والخنوع، ولن يتراجعَ أو يستسلمَ مهما كانتِ التداعيات”.

وأضاف: “ليطمئنْ شعبُنا العزيزُ، المؤمنُ، المجاهدُ، إلى أن القواتِ المسلحةَ تمتلكُ من القدراتِ العسكريةِ، ما يجعلُها -بالتوكلِ على الله- قادرةً على الردِّ المناسبِ على العدوانِ الإسرائيلي”، مؤكّدًا: “مستمرونَ في حظرِ حركةِ الملاحةِ البحريةِ الإسرائيليةِ في البحرين الأحمر والعربي، وحظرِ الملاحةِ الجويةِ في مطارِ اللد”.

وشدّد على أن العملياتِ العسكريةَ مستمرةٌ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها، وقال: “على العهدِ باقونَ ومستمرونَ… الدمُ بالدم، مع غزةَ وفلسطينَ حتى النصر، إن شاءَ الله”.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني