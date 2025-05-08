البرلمان الأوكراني يصادق على اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة

صادق البرلمان الأوكراني، الخميس، على الاتفاق “التاريخي” مع الولايات المتحدة بشأن استغلال الموارد الطبيعية في البلاد، والذي أُبرم بعد أسابيع من المفاوضات الشائكة، وقد يمهّد، بحسب كييف، لمساعدات أميركية جديدة.

وقالت وزيرة الاقتصاد، يوليا سفيريدنكو، في منشور على منصة “إكس”، إن “البرلمان الأوكراني صادق على اتفاق الشراكة الاقتصادية التاريخي بين أوكرانيا والولايات المتحدة”.

ويتمحور الاتفاق حول استغلال المعادن الخام والنفط والغاز في أوكرانيا، التي تواجه منذ أكثر من ثلاث سنوات غزواً روسياً لأراضيها.

لكنّه لا يتضمّن ضمانات أمنية لكييف، كما كان يشترط الجانب الأوكراني.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعربت سفيريدنكو عن أملها في أن يُتيح الاتفاق لأوكرانيا الحصول على مساعدة عسكرية جديدة من إدارة دونالد ترامب، التي تعمل على وضع حدّ للحرب.

وقد أُبرم هذا الاتفاق الثنائي في أواخر نيسان/أبريل، بعد أسابيع من التوتّر بين كييف وواشنطن، بلغ أقصاه في المشادة الكلامية التي وقعت بين الرئيسين الأميركي والأوكراني في المكتب البيضوي في أواخر شباط/فبراير.

المصدر: أ ف ب