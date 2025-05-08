عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 8-5-2025

العناوين

النهار:

– في “7 أيار” بدأت عودة الخليجيين!

– حزب الله”قياديون يطالبون بانتخاب

الأخبار:

– «الكنز» السعودي الموعود: مشاريع بـ«الملاليم»

– مشروع يضرب الاستقلالية ويفرض التبعية السياسية | كريم سعيد: «إصلاح المصارف» انقلاب على مصرف لبنان

– بريطانيا تعيد إحياء مشروع الأبراج جنوباً: محاولة جديدة لتعديل مهام اليونيفل

– 10 ملايين ليرة زيادة على الحدّ الأدنى حصراً: الكل ضدّ العمال

– ترامب يهرب من المستنقع: «أميركا أولاً»

اللواء:

– سلام إلى البقاع اليوم.. واستعداد فرنسي لرعاية ترسيم الحدود مع سوريا

– عودة الإماراتيِّين نافذة أمل والأضحى محطة واعدة للسعوديين.. وصندوق الإنماء العربي يدرس احتياجات لبنان

– عودة لبنان إلى الحضن العربي

الشرق:

– الجنازة حامية والميت…

– الخليج يعود.. وعون وسلام يؤكّدان جهوزية لبنان التامة

الجمهورية:

– طاقة فرج خليجية أمام لبنان

– لبنان يستقبل الإماراتيين بالورود

الديار:

– عودة الرعاية الخليجية للبنان وموسم سياحي واعد

– صناديق الشمال على موعد مع التغيير أو تثبيت التوازنات؟!

– وساطة عربية بين دمشق و«تل ابيب»: ماذا يُحضَّر؟

– ما هي علاقة القوانين الإصلاحيّة بروزنامة الدعم المالي؟

الاسرار

النهار:

– لوحظ أن لوائح المجتمع المدني لم توفق في انتخابات معظم اقضية الجبل، ومن دعمته لم يفز باستحقاق البلدي، لكن في بعض الاماكن تم العمل على وضع خطط لضرب اللوائح بعضها ببعض وإحداث خروق.

– تبين ان النائب الآن عون تمكن من الفوز بخمسة مخاتير مسيحيين من خمسة في بلدة حارة حريك في حين جاءت النتائج مغايرة في البلدية نظرا لعدد المقترعين الشيعة للمجلس البلدي.

– يستمر التنافس على رئاسة اتحاد بلديات المتن الشمالي والأصوات متقاربة جداً وتنتظر عددا من رؤساء البلديات الذين لم يحسموا قرارهم بعد بسبب تعرضهم لضغوط شتى.

– بدا واضحا الضياع في الشارع البيروتي تجاه اللوائح التي لا تزال مجهولة من العموم في ظل غياب قوى مؤثرة بشدة في توجيه الرأي العام الأمر الذي تستفيد منه جهات متشددة لإحكام السيطرة اكثر فاكثر.

– استحوذ تاريخ 7 ايار ذكرى اجتياح قوى الممانعة شوارع بيروت في 2008 لتعطيل قرارات مجلس الوزراء على اهتمام واسع واكدت التعليقات عدم جواز العودة الى الوراء وإحكام سيطرة الميليشيات والسلاح غير الشرعي على قرار الدولة.

– تتكشف عن نتائج الإنتخابات البلدية حقائق مغايرة لما تعلنه الأحزاب لجهة اعداد الفائزين من مناصريها بسبب تداخل ذلك مع قوة العائلات.

اللواء:

همس

– بات بحكم المؤكد أن صفقة البايجرز الثانية، التي نجا المستهدفون من ويلاتها، أتت من دولة آسيوية، عبر الشراء، لكن التنسيق مع عاصمة ذات تأثير كان له الرد الحاسم في إبطالها.

غمز

– يحاول نائب صاحب تجربة سابقة، تأليف لائحة لانتخابات بلدية بيروت، تتمكَّن من سدّ ثغرات تزايدت المخاوف من حصولها..

لغز

– دخلت مشكلة تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام، سواءٌ على صعيد العاملين والأسلاك المختلفة أو المتقاعدين، باستثناء الاسلاك العسكرية في دوامة على الرغم من إقرار الحد الأدنى للأجور في القطاع العام.

الجمهورية :

– تعمل مؤسسة غير مدنية على مكننة شاملة لتلبية معاملات المواطنين من دون الحاجة إلى حضورهم الشخصي إلى المؤسسة ما يُعدّ إنجازاً غير مسبوق.

– أكّد ديبلوماسي عربي أنّ بلاده ستواصل جهودها في رعاية تنسيق مستدام بين لبنان وسوريا لضبط الحدود الشرقية.

– عُلِمَ أنّ عدد طلبات الترشيح الرسمية وصل إلى 171 طلباً ستتمّ غربلتها لاختيار الأفضل منها بعد إجراء الاختبارات اللازمه وفق آلية للتوظيف في إحدى المؤسسات المعتمدة

البناء:

خفايا

– تتابع الأوساط الدبلوماسية والسياسية والإعلامية ملف انتخابات بلدية بيروت عن كثب وتعتبر أن البعد السياسي لانتخابات البقاع الجنوبي يمكن توقعه من نتائج انتخابات بلديات جبل لبنان لجهة ثبات توازنات ما قبل الحرب الإسرائيلية خصوصاً بالنسبة لثنائي أمل وحزب الله وسقوط الرهان على تراجع شعبيتهما، أما الشمال فمع غياب تيار المستقبل عن المشهد الانتخابي يتوقع أن تملأه القوى المحليّة من عائلات وزعامات شماليّة، لكن في بيروت سوف يكون الامتحان الأكبر لقدرة التحالف بين منظمات المجتمع المدني الذي يؤيد الحكومة ويتمثل فيها بأكثر من وزير على إنتاج مشهد بلدي جديد، خصوصاً أن كتلتين ناخبتين كبيرتين يمثلهما الثنائي وجمعية المشاريع تشكلان نواة لائحة منافسة تضمن مشاركة خمسين ألف ناخب، بينما تقف القوى المسيحية التقليدية خارج اللائحة المدنية وسوف يكون الاختبار الأهم لصحة القرار بغياب تيار المستقبل سواء كان محلياً أو إقليمياً.

كواليس

– يقول مصدر دبلوماسي إن الاهتمام كبير برصد الترددات الناجمة عن اتفاق وقف إطلاق النار بين اميركا واليمن، وما يمكن تسميته بإعلان حلّ واشنطن لتحالف حارس الازدهار لمواجهة قرار اليمن بمنع السفن الإسرائيلية من عبور البحر الأحمر وتخلّيها عن إعلان الردع بوجه مفهوم وحدة الساحات، لأن الحدث كبير جداً ولا يمكن اختصاره بما تقوله كلمات مثل وقف النار، فهو ضمنا تسليم بدور إقليمي لليمن وتسليم بحدود المساندة الأميركية لـ”إسرائيل” عند الحد الدفاعيّ ويجب فهم علاقة كل ذلك بفرضيات اتفاق نووي أميركي مع إيران وفرضيات مواجهة عسكرية إسرائيلية إيرانية

المصدر: صحف