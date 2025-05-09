عراقجي يزور السعودية وقطر قبل جولة ترامب في المنطقة

يتوجّه وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، إلى المملكة العربية السعودية وقطر يوم السبت، قبل جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقررة الأسبوع المقبل في المنطقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيانٍ، أنّ “عراقجي سيتوجّه أوّلاً إلى الرياض للقاء مسؤولين سعوديين كبار وإجراء مباحثات معهم”، ثمّ إلى الدوحة “للمشاركة في مؤتمر الحوار العربي- الإيراني”.

ومن المقرر أن يقوم ترامب بجولة تشمل السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة بين 13 أيار/مايو و16 منه.

وبدأت إيران والولايات المتحدة مباحثات غير مباشرة في 12 نيسان/أبريل حول البرنامج النووي الايراني بوساطة من سلطنة عمان، ومن المفترض استئناف المفاوضات يوم الأحد المقبل، بحسب موقع «أكسيوس» الأميركي.

وفي السياق، أعلن موقع “أكسيوس” أنّه من المتوقع انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة يوم الأحد المقبل في مسقط.

وأشار إلى أنّ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، سيتولى رئاسة الوفد الإيراني في هذه المفاوضات. في المقابل، سيتولى الممثل الخاص للبيت الأبيض، ستيف ويتكوف، رئاسة الوفد الأمريكي. وأوضح الموقع أنّ “هذه المحادثات تأتي في وقت لا تزال فيه التوترات قائمة بين الطرفين، وفي نفس الوقت تتصاعد الخلافات بين واشنطن وتل أبيب حول كيفية التعامل مع إيران وتطورات المنطقة”، حسب تعبير الموقع.

وأضاف أنّ هذه المفاوضات “تُعقد في حين أنّ دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، التقى يوم الخميس في البيت الأبيض بشكلٍ غير علني مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي والمقرب من بنيامين نتنياهو، ران درمر، وتحدثا حول موضوع إيران”.

هذا وأشار الموقع إلى أنّه “وفقًا لمصادر مطلعة، كان هذا اللقاء مخصصاً لمخاوف تل أبيب من النهج الدبلوماسي لترامب تجاه طهران”.

وأفاد بأنّ “ترامب أكد خلال هذا اللقاء أنّه يسعى للوصول إلى اتفاق مع إيران دون اللجوء إلى القوة العسكرية. وهذا الموقف يتعارض مع رؤية نتنياهو الذي يريد دراسة الخيار العسكري”.

وكانت سلطنة عُمان، التي تتولى دور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، قد أعلنت تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين البلدين “لأسباب لوجستية”.

المصدر: مواقع إخبارية