العلامة ياسين: استمرار الاعتداءات والحصار على لبنان سيزيد من تمسك الشعب بخيار المقاومة

أكد رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة التي القاها في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور، أن “استمرار الاعتداءات الصهيونية والحصار الاميركي على لبنان، لن يغير حقيقة ان لبنان دولة مقاومة للعدو، بل سيزيد من تمسك شعبها بخيار المقاومة”، معتبرا ان “الشعب الذي قدم كل تلك التضحيات الكبيرة خلال تصديه للعدوان الاسرائيلي الاخير، لن يفلح اي ترغيب او ترهيب في ثنيه عن خياره ولم يرض بطروحات ومواقف طوابير السفارات واصحاب المشاريع الخارجية”.

ورأى أن “استمرار غياب الدولة وعدم قيامها بواجبها تجاه شعبها، خصوصا في حمايته واعادته الى أرضه ودفع التعويضات وتبني موضوعي الجرحى والاسرى ليس بجديد، لكنه ليس مقبولا وتعمد هذا الاهمال يضرب كيان الدولة ودستورها”، مؤكدا ان لبنان “ليس لجهة دون اخرى بل هو لكل مكوناته دون تمييز”.

من جهة اخرى، أوضح ياسين أن “الانتخابات البلدية والاختيارية فرصة لتأكيد خيار المقاومة والوحدة، من خلال ايصال شخصيات قادرة تملك القدرة والكفاية على ادارة القرى والمدن وتعزيز ثوابتها وسط غياب الدولة المتعمد”.

وختم داعيا الاحرار في العالم لـ”إنقاذ الانسانية بانقاذ قطاع غزة من الابادة الصهيواميركية التي يتعرض لها منذ سنة ونصف وسط تواطؤ معظم الانظمة العربية والاسلامية التي باعت فلسطين وشعبها منذ عشرات السنوات”، موجها التحية “لليمن العزيز وشعبه العظيم الذي يخوض مواجهة كبيرة مع كل قوى الاستكبار التي ستخضع عاجلا ان شاء الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام