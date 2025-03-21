الشيخ ياسين: الاعتداءات الصهيونية والتكفيرية لن تكسر إرادة الشعب اللبناني

رأى رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور الجنوبية ان “حضور الدولة في كثير من الاحداث لا يرقى الى المستوى المطلوب منها تجاه الشعب الذي يعاني اعتداءات صهيونية وتكفيرية مستمرة لن تفلح في كسر ارادته وتبديل توجهاته السيادية”.

وقال الشيخ ياسين إن “على المسؤولين في البلد ان يدركوا ان واجبهم ليس خطابات وجدانية بل قرارات وطنية عملانية مؤكدين ضرورة ان يثق المسؤولون بالشعب ويراهنوا عليه ويستندوا اليه في اتخاذ قراراتهم لا ان يراعوا رغبات الخارج التي لم تصب يوما في مصلحة لبنان”.

وأضاف الشيخ ياسين ان “تصريحات وزير الخارجية اللبناني بالامس لا تمت للوطنية بصلة ويستفيد منها اعداء لبنان ولذا على رئيسي الجمهورية والحكومة الزام الوزراء والمسؤولين بتصريحات وطنية تتناسب ومراكزهم لا تصريحات حزبية وسياسية وطائفية تنبع من انتماءاتهم الضيقة”.

وسأل ياسين “الى متى سيبقى العالم يتواطأ مع العدو الاسرائيلي الذي بات يقتات على المجازر التي لم يشهد التاريخ مثيلا لها؟”، وأكد ان” ارادة الشعب الفلسطيني لن تنكسر والاجيال التي تعيش رعب الارهاب الاسرائيلي اليوم ستقول كلمتها غدا”، وحيا “أحرار اليمن الذين أثبتوا عروبتهم وإسلامهم وانسانيتهم بوقوفهم مع الشعب الفلسطيني بصدق واخلاص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام