الشيخ ياسين: للتمسك بسيادة لبنان ولتشكيل حكومة تضم كل مكونات الوطن

أكد رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين على “ضرورة التمسك بسيادة لبنان ووحدته في زمن المخاطر التي تلوح في المنطقة، بدءا من المشروع الصهيوأميركي لإفراغ قطاع غزة إلى تقسيم سوريا الى اضعاف لبنان خدمة للكيان الغاصب، بعد عجزه عسكريا رغم كل الدمار والقتل عن تحقيق أهدافه في المنطقة”.

وأشار الشيخ ياسين في حديث له الجمعة إلى أن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لن تضعف المقاومة بل ستزيد تمسك الشعب بها”، وشدد على “ضرورة أن تتخذ الدولة خطوات عملية لفرض إنجاز الاتفاق الدولي بالانسحاب الاسرائيلي من البر والجو والبحر”.

من جهة ثانية، قال الشيخ ياسين إن “تشكيل الحكومة يجب أن يراعي وجود مختلف مكونات الوطن لأن مهمتها إنقاذ لبنان واستبعاد اي مكون”.

وعن كلام الرئيس الاميركي حول تهجير أهل غزة، قال الشيخ ياسين إن “الحديث الأميركي عن إفراغ قطاع غزة من اهله وتهجيرهم لدول مجاورة هو سعي لتحقيق نكبة جديدة يجب مواجهتها عربيا وإسلاميا وعدم الخضوع للمشروع الصهيوأميركي الذي يريد من الكيان الاسرائيلي أن يكون شرطيا في المنطقة لتأمين مصالحه التي تأتي على حساب كرامة الشعوب وأمنهم وحياتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام