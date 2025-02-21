الشيخ ياسين دعا للمشاركة بتشييع السيدين نصر الله وصفي الدين: شعب المقاومة سيبقى قويا

دعا رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور جنوب لبنان الى”اوسع مشاركة في تشييع السيدين الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين”.

واكد الشيخ ياسين ان “المشاركة في التشييع هي أقل الوفاء لدمائهما الطاهرة التي كسرت العدو من جهة، ومن جهة اخرى تعتبر المشاركة رسالة قوية للمشروع الصهيو اميركي بان شعب المقاومة سيبقى حاضرا قويا متماسكا ولن يكون لبنان حديقة خلفية للعدو الاسرائيلي الذي انكسر في لبنان وفلسطين وظهر عجزه في جنوب لبنان وقطاع غزة”.

وقال الشيخ ياسين “يوم الاحد لن يكون يوما عاديا بل سيكون يوما وطنيا بامتياز ونقطة انطلاق جديدة للبنان والمنطقة نحو مستقبل تحكم فيه الشعوب لا للمشروع الصهيوامريكي الذي ستخرجه دماء قادة المقاومة في لبنان وفلسطين من المنطقة قريبا ان شاء الله”.

من جهة ثانية، شدد الشيخ ياسين على “ضرورة ان يكون العهد الجديد عهد المواطنة لا التبعية وعهد دولة المؤسسات لا المحاصصة وان يكون على قدر تضحيات الشعب”، وتابع “ليسارع العهد الجديد للتأكيد على ضرورة حماية تضحيات هذا الشعب بكل السبل خصوصا اعادة النازحين الى قراهم ودفع التعويضات الواجبة لمن صان سيادة الوطن بالدم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام