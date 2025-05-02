السيد فضل الله: للعمل بكل جدية لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان

نوه السيد علي فضل الله في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها من على منبر مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت “بالموقف الرسمي الموحد والّذي عبّر عنه الرؤساء الثلاثة، والذي دعا رئيس اللجنة المكلفة بوقف إطلاق النّار إلى العمل بكل جدية لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني”، وتابع “نحن نريد أن يتابع هذا الموقف الّذي أعلنته الدولة بقوة وأن يعزز بموقف لبناني موحد من كل الحرصاء على سيادة هذا البلد وأمنه واستقراره”.

وأسف السيد فضل الله أن “نشهد في هذا البلد من لا يزال يبرر لهذا العدو اعتداءاته، ويتعامل مع المقاومة كأنها هي من تحتل أرضا أو هي التي تعتدي يوميا برا وبحرا وجوا وكأن اللبنانيين الّذين يعانون من الاحتلال وعدوانه ومن التّهجير والخسارة الكبيرة في الأرواح والممتلكات ليسوا جزءًا من هذا البلد واساسا لمنعته واستقراره”.

من جهة ثانية، قال السيد فضل الله “على اللبنانيين الذين سيقدمون في الأيام والأسابيع القادمة على اختيار من يمثّلونهم في المواقع البلدية والاختيارية أن يقدموا نموذجا جديدا في اختيار من يمثلونهم بأن لا يأتي بناء على العصبيات الحزبيّة والعائليّة والطائفيّة أو المصالح الخاصّة أو الفئوية بل باختيارهم الأكفاء الجديرون بحمل المسؤولية التي يتولونها ومن يعرفون بنظافة الكف ومن لا يستغلون مواقعهم لحساباتهم الخاصة أو للجهة التي يمثلونها بل لكل أبناء بلدتهم أو مدينتهم، والّذين لم يفشلوا في تجاربهم السّابقة”.

وحول التطورات الاخيرة في سوريا، قال السيد فضل الله “نجدّد دعوتنا للسلطة الجديدة كي تضاعف جهودها للقيام بدور جدّي وحقيقي في تعزيز التّلاحم بين كل المكوّنات الدينيّة والمذهبيّة والعرقيّة ومنع الأيادي العابثة في هذا البلد من أن تملك الحريّة فيه وتسمح بتهديد أمنه واستقراره”.

ونوه السيد فضل الله “بالموقف الحكيم الذي اتخذه المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز برفض الفتنة والمس بوحدة النسيج السوري والتأكيد على انتمائه العربي والاسلامي وإلى عدم السماح للكيان الصهيوني بتوظيف الأحداث الأخيرة لحسابه وعلى حساب وحدة هذا البلد واستقراره ومشروعه التّقسيمي لسوريا، وفي رفضه لأي ممارسات أو ردود فعل تؤدي لنقل الفتنة إلى السّاحة اللبنانيّة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام