الحصبة تتفشى في خُمس الولايات الأمريكية وعدد الحالات يقترب من 900

أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن خُمس عدد الولايات الأمريكية تشهد تفشيا نشطا للحصبة، فيما يقترب عدد حالات الإصابة في البلاد من 900 حالة.

وحسب إحصاءات نشرتها مؤخرا المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض، فقد بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالحصبة 884 حالة، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف العدد الذي كان قد تم تسجيله في عام 2024 بأكمله. وتشهد تكساس الغالبية العظمى من عدد الحالات المسجلة، بواقع 646 حالة، حيث يقترب تفشي المرض في الجزء الغربي من الولاية من بلوغ شهره الثالث، بحسب ما أوردته صحيفة “شيكاغو تريبيون” الأمريكية في تقرير لها.

وعلى صعيد متصل، لقي طفلان في سن التعليم الابتدائي، غير حاصلين على اللقاح، حتفهما بسبب أمراض مرتبطة بالحصبة، في بؤرة تفشي المرض غربي تكساس، كما لقي شخص بالغ غير حاصل على اللقاح أيضا، حتفه في نيو مكسيكو بسبب مرض مرتبط بالحصبة.

وتشمل الولايات الأمريكية الأخرى التي تشهد موجات تفشي نشط للحصبة – بمعنى وجود ثلاث حالات إصابة أو أكثر – إنديانا وكانساس وميشيغان ومونتانا ونيو مكسيكو وأوكلاهوما وأوهايو وبنسلفانيا وتينيسي.

كما تشهد أمريكا الشمالية في الوقت الحالي موجتي تفشي أخريين، إحداهما في أونتاريو بكندا، وقد أسفرت عن تسجيل 1020 حالة منذ منتصف أكتوبر الماضي وحتى 30 من أبريل. كما سجلت ولاية تشيهواهوا المكسيكية 605 حالات مصابة بالحصبة حتى يوم 25 من أبريل، بحسب بيانات وزارة الصحة في الولاية. كما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن حالات الإصابة التي تم تسجيلها في المكسيك، مرتبطة بتفشي المرض في ولاية تكساس.

جدير بالذكر أن مرض الحصبة ينتج عن الإصابة بفيروس شديد العدوى ينتقل عبر الهواء وينتشر بسهولة عندما يتنفس الشخص المصاب أو يعطس أو يسعل. ومن الممكن تجنب الإصابة به من خلال تلقي اللقاحات، وقد اعتبر أنه قد تم القضاء عليه في الولايات المتحدة منذ عام 2000، بحسب “شيكاغو تريبيون”.

وبينما ينتشر الفيروس في المجتمعات الأمريكية الأخرى ذات معدلات التطعيم المنخفضة، يخشى خبراء الصحة من أن يمتد انتشار الفيروس لمدة عام.

وغالبا ما يكون السبب وراء حالات الإصابة وتفشي المرض في الولايات المتحدة، بسبب شخص أصيب بالمرض في الخارج. وكانت الولايات المتحدة قد سجلت في عام 2019، 1274 حالة إصابة، وكادت أن تفقد مكانتها كدولة خالية من الحصبة.

يذكر أن المجتمعات ذات معدلات التطعيم العالية – التي تزيد نسبتها عن 95% – يصعب انتشار الأمراض مثل الحصبة بين الأفراد، حيث يسمى ذلك بـ “مناعة القطيع”، إلا أن معدلات التطعيم بين الأطفال انخفضت على مستوى البلاد منذ تفشي الجائحة، كما أن هناك المزيد من الآباء الذين يطالبون بالحصول على إعفاءات دينية أو شخصية لأطفالهم من التطعيمات المطلوبة. وقد شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بالحصبة في عام 2024.

المصدر: أسوشيتد برس