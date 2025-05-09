عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 9-5-2025

العناوين

النهار:

– ليو 14 أول بابا أمريكي

نداء الوطن

– الـ267 في تاريخ الفاتيكان والأوّل أميركيّاً

– لاوون الـ 14: ليكن السلام معكم… سلام ينزع السـلـاح

الأخبار:

– طرد مناصري المـ.ـقاومة وحذف عبارة «الـ.ـعـ.ـدو الإسرائيلي»: «الجديد» تلتحق بالحظيرة الإبراهيمية!

– «اتفاق المساعدات» على نار حامية: أميركا تدفع نحو حُكم انتدابي لغزّة

– زيادة التعويضات للأعمال الانتخابية: خطوة متأخرة بمنزلة رشوة

– «لقاء بارد» بين حــ.ـزب الله وسلام… خليل لرئيس الحكومة: متى ستبنون المنازل؟

اللواء:

– ضبط الحدود والإنماء بقاعاً في صلب زيارة سلام.. وعون في المصرف المركزي

– «زنار نار» فوق النبطية وحــ.ـزب الله يلوّح بالرد.. و6 لوائح تتنافس في طرابلس

الشرق:

– أكبر كذبة في التاريخ… هي سـلـاح حــ.ـزب الله

– أمن الجنوب الى الواجهة مجدّداً وسلام تفقّد الحدود الشرقية

الجمهورية:

– ليون أول بابا أميركي

– الكونكلاف يختار خليفة البابا فرنسيس

الديار:

– تصعيد «اسرائيلي» يسقط ضمانات واشنطن… وخيبة امل في بعبدا

– لا تعديل للقانون… هل تحصل الانتخابات في بيروت؟

– «هواجس» من مفاجآت ترامب… وقلق في «اسرائيل»

البناء:

– الفاتيكان: البابا ليو الـ 14 هو الكاردينال الأميركي بريفوست مع تحية السلام عليكم |

– علاقة مأزومة بين نتنياهو وترامب في الإعلام الإسرائيلي: إحباط ومخاطر قطيعة |

– 20 غارة للاحـ.ـتلال على الجنوب… وعون في المركزي… وسلام يتفقد الحدود بقاعاً

الاسرار

النهار:

– الخرائط والاحداثيات التي سلمها السفير الفرنسي الى وزير الخارجية اللبناني ستنتقل مباشرة الى قيادة الجيش عبر وزارة الدفاع لأنها إحداثيات جغرافية لا يمكن تحديدها إلا من فوج الهندسة في الجيش، وقد تم تسليمها عبر وزارة الخارجية ً بأصول الإجراءات المعمول بها بين الدول

– تم التداول عبر وسائل التواصل امس ببرنامج تحرك رئيس ً قبيل انطلاقة الحكومة بقاعا من السرايا الحكومية ما يفرض السؤال عن السرية الأمنية لحركته وتعريضه لشتى انواع الخطر

– يتردد في أروقة معهد بحثي ان الترفيعات والترقيات والمناقلات الا تتم وفق منطق علمي مدروس بل وفق حسابات تتعلق بعامل القربى والمحسوبيات.

– قدمت عائلة بيروتية سجادة ايرانية لبهو دار الفتوى حاكها سبعة اشخاص بايديهم على مدار 15 سنة.

وتغطي مساحة مئة متر وخيوطها مشغولة من الصوف والحرير.

– رفعت الشركة المتعهدة ركام المباني المدمرة في الضاحية الجنوبية بنسبة 70 في المئة وتستكمل كل مهمتها في الشهرين المقبلين وتلقى اعمالها ترحيبا من الاهالي والقاطنين في الضاحية وسيتم الاستعانة بالجيش لتدمير مبان متهالكة مؤلفة من طبقات عدة.

– تلقت شخصية بيروتية طرح اسمها لرئاسة البلدية اكثر من وعد لترشيحها في الإنتخابات النيابية

اللواء:

همس

– حذرت جهات خارجية طرفاً لبنانياً من «مكائد» تنصبها اسرائيل، لجرّه الى حرب جديدة، تؤدي الى تحولات أخطر مما حصل لتاريخه..

غمز

– ما تزال سلف الخزينة، تعطى لهيئات معينة، وتحرم عن القطاع التعليمي الرسمي مما أدى الى توقف قبض المتعاقدين والعاملين في الملاك من المساعدات المالية

لغز

– اعترفت جهات وزارية ونقابية معنية، أن مشكلة الرواتب والأجور في القطـ.ـاعين العام والخاص، تشكيل تحدياً حقيقياً للحكومة والمجلس، قبل الانتخابات النيابية المقبلة..

الجمهورية :

– أكد مطلعون أن آلية عمل لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار لا تزال سارية المفعول، لكن على الجانب اللبناني فقط.

– نقل عن مسؤول كبير قوله لأحد الموفدين خلال تداولهما في ملف حساس قوله: لا تطلبوا من لبنان ما ليس قادراً على القيام

البناء:

خفايا

– تعتقد مصادر كنسية واكبت انتخاب البابا الجديد أن شعوراً كاثوليكياً عاماً بإهمال الكنيسة الكاثوليكية في أميركا وبريطانيا كان وراء تسهيل مهمة الكنائس البروتستانتية في السيطرة على المزاج المسيحي في هذين البلدين وأن مؤهلات البابا الجديد منحت الفرصة ليظهر الكرادلة الكاثوليك عزمهم على تعزيز الكنيسة الكاثوليكية في أميركا ورفع شأنها لتحقيق توازن بوجه الهيمنة البروتستانتية التي تشكل خلفية عقائدية لسياسة متطرفة.

وتوقعت المصادر الكنسية حيوية سياسية لتحرّك البابا الجديد نحو السلام، خصوصاً بعدما شعرت أوروبا ومعها دول كثيرة بالقلق من السياسات الأميركيّة المتطرفة.

كواليس

– تتقاطع المعلومات التي يتداولها مسؤولون أميركيون وإسرائيليون عن تباين في الأجندات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو قد حلّ مكان الانسجام الذي توهّم وجوده الرجلان قبيل الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة.

وقالت إن ما يجري في ملف التفاوض النوويّ مع إيران وما جرى في الاتفاق مع اليمن يقولان إن أميركا ترامب قد قطعت شوطاً في الافتراق والقول بأن أميركا تدعم «إسرائيل» في حال التعرّض للتهديد، لكنها لا تبني سياساتها على الحسابات الإسرائيليّة وأن التمويل والتسلـ ـيح والحماية الدبلوماسية والقانونية هي حدود الدعم الأميركي لـ»إسرائيل» أما خوض حروب تقرّرها «إسرائيل» فأمر مختلف.

والمعادلة يجب أن تكون عكسيّة أن تلتزم «إسرائيل» مقابل ما تلقاه من دعم أميركي بوقف الحروب التي تؤثر على المصالح الأميركية بدلاً من توقع انخراط أميركا بها أو السعي لتوريط أميركا بخوضها عبر فرضها كأمر واقع.

المصدر: صحف