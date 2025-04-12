وفد من حركة حماس في القاهرة لإجراء محادثات حول الهدنة في غزة

كشف مصدر مطلع في حركة حماس، لوكالة “فرانس برس”، أنّ وفداً مؤلفاً من قادة كبار في الحركة من المقرر أن يصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين حول الهدنة في غزة.

وأشار إلى أنّ الوفد سيكون بقيادة رئيس الوفد المفاوض في الحركة خليل الحية، موضحاً أنّ “حماس لم تتلق أي اقتراحات جديدة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى”، ومشيراً إلى أنّ الاتصالات والمباحثات التي يجريها الوسطاء “ما تزال جارية”.

وقال المصدر: “نأمل أن يحقق اللقاء تقدماً حقيقياً للتوصل لاتفاق لوقف الحرب ووقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة”، لافتاً إلى أنّ “الاحتلال يواصل العدوان ويواصل تعطيل الاتفاق وتضليل عائلات أسرى العدو لدى المقاومة”.

واستأنفت “إسرائيل” ضرباتها وعملياتها العسكرية على غزة، منهيةً بذلك هدنة هشة مع “حماس” صمدت شهرين. وحتى الآن، باءت الجهود المبذولة لاستئناف الهدنة بالفشل.

المصدر: مواقع