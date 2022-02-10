الرئيس عون يترأس جلسة مجلس الوزراء لدرس مشروع الموازنة

يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم الخميس، جلسة لمجلس الوزراء في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، مخصصة للبدء بدرس مشروع موازنة العام 2022، حيث سيعرض الرئيس عون ملاحظاته على المشروع وبعض النقاط التي يراها ضرورية في هذه المرحلة.

الى ذلك، استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير المهجرين عصام شرف الدين مع وفد من بلدة العبادية، وتم البحث في عمل الوزارة وفي عدد من المواضيع التي تهم البلدة وابناءها.

وأوضح شرف الدين انه لقي من الرئيس عون كل تفهم واهتمام وتجاوب مع المواضيع التي اثارها مع الوفد.

واستقبل الرئيس عون النائب السابق اميل رحمة الذي قدم له التهاني بمناسبة عيد القديس مارون، وعرض معه للأوضاع الراهنة واطلعه على أجواء اللقاءات التي عقدها مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والرئيس تمام سلام وعدد من القيادات الإسلامية.

وقال رحمة: “لمست لدى الرئيس عون إصرارا على متابعة الملفات المطروحة والإفادة من الوقت لانجاز الموازنة وتحقيق التدقيق الجنائي والتعامل بجدية مع ملف استجرار الكهرباء وإزالة ما يعترضه من معوقات، كما إصراره على مقاربة ترسيم الحدود البحرية بما يضمن مصالح لبنان الحيوية”.

وأشار رحمة الى ان الرئيس عون اكد له “الإصرار على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 15 أيار المقبل وان كل التحضيرات ستكون منجزة لهذه الغاية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام