الرئيس عون: قرار حصر السلاح بيد الدولة اتُخذ… ولا عودة إلى لغة الحرب!

رأى رئيس الجمهورية جوزاف عون أن “الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس يشكّل ضرورة للإسراع في استكمال انتشار الجيش حتى الحدود”، لافتاً إلى أنه “من غير المسموح العودة إلى لغة الحرب”.

وإذ أكد خلال استقباله وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي أن “الدولة وحدها تتولى مسؤولية أمن الحدود”، أوضح عون أن “الجيش اللبناني منتشر على الحدود الشمالية الشرقية، ويقوم بواجباته كاملةً، ويتولى أيضاً مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب، وحفظ الأمن الداخلي”.

وشدد عون على أن “حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرارٌ اتُّخذ”، مضيفاً أن “ما نسعى إليه في كل وما نقوم به هو بناء الدولة وإعادة الثقة بها، في الداخل والخارج”.

ولفت إلى أنه “بدأنا باتخاذ الإصلاحات الضرورية، وسيتم استكمالها لأنها حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلباً خارجياً»، وأوضح أن «التركيز على مكافحة الفساد جزء أساسي من الإصلاحات، بهدف خدمة المواطن وتعزيز النظام العام”.

لجان لبنانية سورية لتسوية الأوضاع العالقة

وعن العلاقة اللبنانية السورية، كشف عون أنه “سوف تُشكَّل لجان مشتركة لبنانية-سورية لمعالجة المواضيع العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية، وأوضاع النازحين السوريين الموجودين في لبنان لأسباب اقتصادية”.

الانتخابات البلدية في موعدها

وفي ما يتعلق بالانتخابات البلدية، أكد عون أنها “ستُجرى في موعدها، ودور الدولة هو تأمين العملية الانتخابية أمنياً وإدارياً”، داعياً اللبنانيين إلى “اختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية”.

المصدر: مواقع