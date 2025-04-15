الرئيس عون في جولة على المؤسسات الأمنية: “لا حماية لأحد” بعد اليوم

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه «لا تهاون بعد اليوم مع الفاسدين والمرتكبين ولا حماية لأحد».

وقال عون لضباط أمن الدولة، خلال زيارته لمقر المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء، اليوم، إن «مهمتكم الأساسية مكافحة الفساد لأنه في أساس الأزمة الاقتصادية وعذابات اللبنانيين»، داعياً إياهم إلى رفض «أي ضغط» يمكن أن يتعرضوا له.

وعقب لقائه بالمدير العام اللواء ادغار لاوندوس، توجه عون إلى وزارة الدفاع حيث التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، لينتقلا بعد ذلك إلى مكتب قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث عقد اجتماع مع أعضاء المجلس العسكري ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي.

وتوجه عون للحاضرين بالقول إن «الجيش دفع ولا يزال، ضريبة الدم حفاظاً على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، وسيبقى وفياً لقسمه، فكونوا يداً واحدة وقلباً واحداً لأن اللبنانيين ينتظرون منكم الكثير».

وقدم عون لمنسى وهيكل التعازي باستشهاد المعاون أول فادي الجاسم الذي استشهد أمس بانفجار جسم مشبوه في وادي العزية في صور.

المصدر: مواقع